السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
السيسي: نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
هيئة البث الإسرائيلية: بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
وصول ترامب إلى مقر انعقاد قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
السيسي يعقد اجتماعاً مع قادة عرب وأجانب لتنسيق تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ترامب في مطار شرم الشيخ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل ترامب في مطار شرم الشيخ
وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته
وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته
وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته

فن

2025-10-13 | 05:51

فن

2025-10-13 | 05:51
وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته
وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته

اتخذ الفنان اللبناني وائل كفوري قرارًا حاسمًا باللجوء إلى القضاء، بعد انتشار تسجيلٍ صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، زُعم أنه يوثّق خلافًا بينه وبين زوجته شانا عبود.

وأكدت مصادر مقرّبة من كفوري أن التسجيل المتداول مفبرك ويشكّل تعدّيًا صارخًا على خصوصيته وتشويهًا للحقائق، مشيرة إلى أنه فوّض محاميه رسميًا لملاحقة جميع الجهات والأفراد الذين شاركوا في تسريب المقطع أو ترويجه عبر الإنترنت.

ويأتي هذا التحرّك القانوني في إطار حرص الفنان على حماية حياته الشخصية وصورته أمام جمهوره، خصوصًا بعد الجدل الكبير الذي أثاره التسجيل وما تبعه من شائعات على المنصات الاجتماعية.

في المقابل، نفت إنجيلا بشارة، طليقة وائل كفوري، أي علاقة لها بتسريب المقطع، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها لم تكن على علم بوجوده أصلًا قبل تداوله، ووصفت الاتهامات الموجّهة إليها بأنها افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت بشارة أنها كلّفت محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لهذه الأخبار الكاذبة، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت أمام محاولات التشويه والإساءة إلى سمعتها وسمعة عائلتها.

  

