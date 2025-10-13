وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته

وأكدت مصادر مقرّبة من أن التسجيل المتداول مفبرك ويشكّل تعدّيًا صارخًا على خصوصيته وتشويهًا للحقائق، مشيرة إلى أنه فوّض محاميه رسميًا لملاحقة جميع الجهات والأفراد الذين شاركوا في تسريب المقطع أو ترويجه عبر الإنترنت.

ويأتي هذا التحرّك القانوني في إطار حرص الفنان على حماية حياته الشخصية وصورته أمام جمهوره، خصوصًا بعد الجدل الكبير الذي أثاره التسجيل وما تبعه من شائعات على المنصات الاجتماعية.

في المقابل، نفت إنجيلا ، طليقة ، أي علاقة لها بتسريب المقطع، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها لم تكن على علم بوجوده أصلًا قبل تداوله، ووصفت الاتهامات الموجّهة إليها بأنها افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت بشارة أنها كلّفت محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لهذه الكاذبة، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت أمام محاولات التشويه والإساءة إلى سمعتها وسمعة عائلتها.