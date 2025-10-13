بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن

وأظهرت الصور التي نشرتها يولاندا الشهر الماضي بيلا منهكة وموصولة بأجهزة طبية داخل المستشفى، في مشهدٍ إنساني بعيد تمامًا عن الأضواء والإطلالات البراقة التي اعتاد الجمهور رؤيتها من الشابة.

وبحسب التقرير، فإن بيلا أنهت مؤخرًا دورة مكثفة استمرت شهرًا كاملًا في مستشفى سانت قرب مدينة ميونيخ، شملت إجراءات تجريبية متقدمة تهدف إلى تحسين مناعتها والتخفيف من الأعراض المستمرة للمرض.

وكشف مصدر مقرّب أن تكلفة العلاج تجاوزت 100 ألف ، موضحًا أن والدتها يولاندا كانت صاحبة فكرة السفر إلى ، إذ دفعت ابنتها إلى التوقف مؤقتًا عن العمل من أجل التركيز على الشفاء الكامل. وأضاف المصدر أن يولاندا تعتمد نهجًا علاجيًا شموليًا وتستثمر في أحدث التجارب الطبية، رغم أن بعضها غير معتمد رسميًا من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

وأكد المصدر أن يولاندا لا تريد أن ترى ابنتها تعاني كما عانت هي من قبل، لاسيما أن العائلة بأكملها – بيلا وشقيقها أنور ووالدتهما – كانت قد شُخّصت بالإصابة بمرض لايم منذ عام 2012.

وفي منشور مؤثر، وصفت يولاندا ابنتها بـ"المحاربة الشجاعة"، قائلة إنها "تعيش منذ أكثر من عقد جحيمًا مجهولًا" بين الألم والعلاج، لكنها ما زالت متمسكة بالأمل في الشفاء والعودة إلى حياتها الطبيعية.