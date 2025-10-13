سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى

في خطوة لافتة، عبّرت الفنانة عن تضامنها مع الكاتب والروائي حسن ، عقب قرار اتحاد الكتّاب العرب بفصل 13 كاتبًا من عضويته، بينهم يوسف، المعروف بمسلسله الشهير “أخوة التراب” وأعماله الأدبية المرموقة.



وجاء تعليق فواخرجي في تغريدة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على منصة “إكس” ، وجّهت فيها رسالة دعم حارة للكاتب السوري، معتبرةً أن مكانته في قلوب الناس لا يمكن أن تُلغى بقرار إداري.

وكتبت فواخرجي في تغريدتها: “الأستاذ حسن م. الروائي والصحفي والسيناريست الكبير والإنسان المحترم والصديق الوفي والقامة الشجاعة والوجه الأبوي البشوش… كل هذا وأكثر هو اتحاد لكل ما هو أصيل وجميل.

” وتابعت: “الاتحادات والنقابات والتجمعات صنعت لخدمة ناسها ومبدعيها، وهم عمادها، وليست المقرّات ولا التسميات ولا بطاقات مطبوعة تجدد كل عام.

ابتدَت بي ولم تنتهِ بك، لكن الوجود في الوجدان أهم وأبقى.” كلمات فواخرجي التي حملت نبرة صريحة وشجاعة، اعتبرها كثيرون رسالة رمزية تعكس استياء شريحة من المثقفين السوريين من قرار ، الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الثقافية والإعلامية حول معايير الانتماء والتمثيل داخل المؤسسات الرسمية.

وتأتي هذه التغريدة بعد أيام من إعلان اتحاد الكتّاب العرب قراره بفصل 13 كاتبًا سورياً لأسباب تنظيمية واعتبارية، وفق ما ورد في البيان الرسمي، وهو القرار الذي شمل عدداً من الأسماء المعروفة في المشهد الأدبي السوري.

ويُعدّ الكاتب حسن يوسف من أبرز كتاب الدراما في ، وله مسيرة طويلة في الكتابة الصحفية والروائية، إضافة إلى مشاركته في صياغة نصوص درامية تركت بصمة واضحة في الذاكرة ، من أبرزها مسلسل “أخوة التراب” الذي تناول فترة الفرنسي للمشرق وحقق نجاحاً واسعاً. دعم ، الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور والمثقفين، اعتُبر تأكيدًا على موقفها الدائم إلى جانب الكتّاب والفنانين السوريين الذين قدّموا إسهامات حقيقية في الثقافة الوطنية.