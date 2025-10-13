الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: &quot;الوجود في الوجدان أهم وأبقى
سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى
A-
A+

سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى

فن

2025-10-13 | 11:41
سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلاف فواخرجي تدعم الكاتب حسن يوسف بعد فصله من اتحاد الكتّاب العرب: "الوجود في الوجدان أهم وأبقى

في خطوة لافتة، عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تضامنها مع الكاتب والروائي حسن محمد يوسف، عقب قرار اتحاد الكتّاب العرب بفصل 13 كاتبًا من عضويته، بينهم يوسف، المعروف بمسلسله الشهير “أخوة التراب” وأعماله الأدبية المرموقة.

وجاء تعليق فواخرجي في تغريدة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على منصة “إكس”، وجّهت فيها رسالة دعم حارة للكاتب السوري، معتبرةً أن مكانته في قلوب الناس لا يمكن أن تُلغى بقرار إداري.
وكتبت فواخرجي في تغريدتها: “الأستاذ حسن م. يوسف الروائي والصحفي والسيناريست الكبير والإنسان المحترم والصديق الوفي والقامة الشجاعة والوجه الأبوي البشوش… كل هذا وأكثر هو اتحاد لكل ما هو أصيل وجميل.
” وتابعت: “الاتحادات والنقابات والتجمعات صنعت لخدمة ناسها ومبدعيها، وهم عمادها، وليست المقرّات ولا التسميات ولا بطاقات مطبوعة تجدد كل عام.
ابتدَت بي ولم تنتهِ بك، لكن الوجود في الوجدان أهم وأبقى.” كلمات فواخرجي التي حملت نبرة صريحة وشجاعة، اعتبرها كثيرون رسالة رمزية تعكس استياء شريحة واسعة من المثقفين السوريين من قرار الاتحاد، الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الثقافية والإعلامية حول معايير الانتماء والتمثيل داخل المؤسسات الرسمية.
وتأتي هذه التغريدة بعد أيام من إعلان اتحاد الكتّاب العرب قراره بفصل 13 كاتبًا سورياً لأسباب تنظيمية واعتبارية، وفق ما ورد في البيان الرسمي، وهو القرار الذي شمل عدداً من الأسماء المعروفة في المشهد الأدبي السوري.
ويُعدّ الكاتب حسن محمد يوسف من أبرز كتاب الدراما في سوريا، وله مسيرة طويلة في الكتابة الصحفية والروائية، إضافة إلى مشاركته في صياغة نصوص درامية تركت بصمة واضحة في الذاكرة السورية، من أبرزها مسلسل “أخوة التراب” الذي تناول فترة الاحتلال الفرنسي للمشرق العربي وحقق نجاحاً واسعاً. دعم سلاف فواخرجي، الذي لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور والمثقفين، اعتُبر تأكيدًا على موقفها الدائم إلى جانب الكتّاب والفنانين السوريين الذين قدّموا إسهامات حقيقية في الثقافة الوطنية.
وكتب أحد المتابعين تعليقًا على تغريدتها: “سلاف تتحدث باسم الكثيرين ممن يشعرون أن الإبداع لا يُقاس بعضوية، بل بما يتركه المبدع من أثر في الناس.” تاغز: سلاف فواخرجي, حسن محمد يوسف, اتحاد الكتاب العرب, فصل كتاب سوريين, أخوة التراب, الدراما السورية, الأدب السوري, المثقفون السوريون, تصريحات سلاف فواخرجي, منصة إكس, دعم الفنانين, قضايا ثقافية, اتحاد الكتاب, الوسط الثقافي السوري, فواصل للشمال

اقرأ ايضا في فن

ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة
11:58

ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة

تصدّر اسم الفنانة السورية ديما بياعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد موجة واسعة من الجدل أثارها ناشط سوري يُدعى حسين الحاج حسين، إثر نشره مقطع فيديو قديم منسوب للفنانة تبيّن لاحقًا أنه مُجتزأ من سياقه الأصلي.

11:58

ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة

تصدّر اسم الفنانة السورية ديما بياعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعد موجة واسعة من الجدل أثارها ناشط سوري يُدعى حسين الحاج حسين، إثر نشره مقطع فيديو قديم منسوب للفنانة تبيّن لاحقًا أنه مُجتزأ من سياقه الأصلي.

سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!
11:35

سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!

في لفتة مرحة جديدة، شاركت النجمة العالمية سيلينا غوميز جمهورها صورة سيلفي عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيها بتسريحة شعر قصيرة وجريئة، أضافت إليها تعليقًا طريفًا مستوحى من رواية “تشارلي ومصنع الشوكولاتة” للكاتب رولد دال،

11:35

سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!

في لفتة مرحة جديدة، شاركت النجمة العالمية سيلينا غوميز جمهورها صورة سيلفي عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ظهرت فيها بتسريحة شعر قصيرة وجريئة، أضافت إليها تعليقًا طريفًا مستوحى من رواية “تشارلي ومصنع الشوكولاتة” للكاتب رولد دال،

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن
08:01

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن

تخضع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد لعلاجٍ مكثّف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع (RadarOnline)، بينما تتابع والدتها يولاندا حديد مشاركة صورٍ وتحديثاتٍ مؤثرة عن حالة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:01

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن

تخضع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد لعلاجٍ مكثّف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع (RadarOnline)، بينما تتابع والدتها يولاندا حديد مشاركة صورٍ وتحديثاتٍ مؤثرة عن حالة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
ديما بياعة ترد على الجدل: تصريحاتي مُجتزأة والاعتذار وصل بعد حملة إساءات غير مبررة
11:58
سيلينا غوميز تسخر من تسريحتها الجديدة بطريقة طريفة مستوحاة من “ويلي ونكا”!
11:35
بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن
08:01
أيمن زيدان ينتقد قرار فصل الكاتب حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب
07:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025