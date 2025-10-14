الأخبار
سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت
سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت
سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت

فن

2025-10-14 | 05:15
سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت
Aljadeed
سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت

شهدت قاعة “بيروت هول” أجواء حماسية خلال حفل الفنان سيف نبيل مساء السبت الماضي، قبل أن يتحوّل الحماس إلى لحظات قلق بعدما تعرّض لحادث بسيط بسبب الألعاب النارية أثناء أدائه على المسرح.

وفي تسجيل صوتي لـet بالعربي وجه سيف رسالة الى جمهوره قال فيها:"مرحبا حبايبي، بالبداية حاب أشكر كل الناس اللي حضروا الحفلة الاستثنائية اللي صارت ببيروت هول، كانت حفلة أكثر من رائعة، وحضور الناس كان رائع."

وبانتقاله إلى تفاصيل الحادث، أوضح سيف قائلاً: "حاب أوضح بخصوص الحادث البسيط اللي تعرضت له، كنت واقف ومندمج مع الناس، وفي فاير ووركس، وما انتبهت إلا الفايروركس طلع بوجهي، بس الحمد لله ما صار شيء، خطر شويه، شعر احترق وشويه من اللحية احترقت الأطراف بس، والحمد لله يا رب."

وأكد سيف أنه بصحة جيدة ولا داعي للقلق، موجّهًا الشكر لكل من سأل عنه، قائلاً: "ثانك يو حبايبي"

يشار الى انه ورغم الحادث كان واصل سيف تقديم فقراته الغنائية وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث اعتُبر الحفل من أبرز السهرات التي شهدتها بيروت مؤخرًا.

ويُذكر أن الحفل جاء بعد نجاحه الأخير في دبي ضمن فعاليات “الإمارات تُحبّ العراق”، بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد. “The Collection” الذي يلقى تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية.

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة
06:44

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!
وفاة الفنانة العراقية المها بعد رحلة طويلة مع المرض
