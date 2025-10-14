سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت

وفي تسجيل صوتي لـet بالعربي وجه سيف رسالة الى جمهوره قال فيها:"مرحبا حبايبي، بالبداية حاب أشكر كل الناس اللي حضروا الحفلة الاستثنائية اللي صارت ببيروت هول، كانت حفلة أكثر من رائعة، وحضور الناس كان رائع."

وبانتقاله إلى تفاصيل الحادث، أوضح سيف قائلاً: "حاب أوضح بخصوص الحادث البسيط اللي تعرضت له، كنت واقف ومندمج مع الناس، وفي فاير ووركس، وما انتبهت إلا الفايروركس طلع بوجهي، بس الحمد لله شيء، خطر شويه، شعر احترق وشويه من احترقت الأطراف بس، والحمد لله ."

وأكد سيف أنه بصحة جيدة ولا داعي للقلق، موجّهًا الشكر لكل من سأل عنه، قائلاً: "ثانك يو حبايبي"

يشار الى انه ورغم الحادث كان واصل سيف تقديم فقراته الغنائية وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث اعتُبر الحفل من أبرز السهرات التي شهدتها مؤخرًا.

ويُذكر أن الحفل جاء بعد نجاحه الأخير في دبي ضمن فعاليات “ تُحبّ العراق”، بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد. “The Collection” الذي يلقى تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية.