دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها

تألقت دانييلا بفستان أسود أنيق أبرز جمالها وأناقتها، وظهرت بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة بتدرجات الويفي الواسع، ما منحها إطلالة راقية وهادئة.
وبدت في الصور وهي تُطفئ الشموع أمام قالب حلوى فاخر مزيّن بالكريمة والفراولة، بينما أحاطت بها باقات من الورود التي أضفت أجواء من البهجة والرومانسية.
وفي تعليق مؤثر على صورها، عبّرت دانييلا عن امتنانها لما حمله هذا العام من تغيرات كبيرة في حياتها، أبرزها حملها بطفلها الأول، وكتبت قائلة: "هذا العام نضجتُ أكثر مما كنتُ أتخيل، في الحب، والامتنان، وفي الحياة نفسها." وأضافت: "محاطة بأعز الناس عليّ... زوجي، عائلتي، وأصدقائي، أبدأ حياة جديدة في داخلي وأشعر بارتباط أعمق بالحب والهدف والنعمة. شكرًا على عيد ميلادي، حبي."
فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.
شهد حفل النجمة العالمية كاتي بيري في صالة 02 بلندن مساء امس الاثنين لحظة طريفة ومفاجئة بعدما تقدّم أحد المعجبين لطلب يدها على المسرح، في وقت تتصدر فيه اخبار علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.
شهدت قاعة “بيروت هول” أجواء حماسية خلال حفل الفنان سيف نبيل مساء السبت الماضي، قبل أن يتحوّل الحماس إلى لحظات قلق بعدما تعرّض لحادث بسيط بسبب الألعاب النارية أثناء أدائه على المسرح.