عاجل
وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
23 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
19 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها
A-
A+

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها

فن

2025-10-14 | 06:49
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بيوم ميلادها في أجواء دافئة ومميزة، جمعت بين الفرح والرومانسية، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور واللقطات التي وثّقت لحظات الاحتفال، كاشفةً عن ملامح حملها الأول من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

تألقت دانييلا بفستان أسود أنيق أبرز جمالها وأناقتها، وظهرت بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة بتدرجات الويفي الواسع، ما منحها إطلالة راقية وهادئة.

وبدت في الصور وهي تُطفئ الشموع أمام قالب حلوى فاخر مزيّن بالكريمة والفراولة، بينما أحاطت بها باقات من الورود التي أضفت أجواء من البهجة والرومانسية.

وفي تعليق مؤثر على صورها، عبّرت دانييلا عن امتنانها لما حمله هذا العام من تغيرات كبيرة في حياتها، أبرزها حملها بطفلها الأول، وكتبت قائلة: "هذا العام نضجتُ أكثر مما كنتُ أتخيل، في الحب، والامتنان، وفي الحياة نفسها." وأضافت: "محاطة بأعز الناس عليّ... زوجي، عائلتي، وأصدقائي، أبدأ حياة جديدة في داخلي وأشعر بارتباط أعمق بالحب والهدف والنعمة. شكرًا على عيد ميلادي، حبي."

ولكن ما لفت أنظار الجمهور هو الصورة التي جمعت دانييلا رحمة مع والدها يوسف رحمة اثناء احتفالهما بعيد ميلادها. 
من جانبه، احتفل ناصيف زيتون بهذه المناسبة بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة جمعته بزوجته عبر حسابه على "إنستغرام"، ووجّه لها رسالة رومانسية قال فيها: "عامٌ آخر أجمل، داخليًا وخارجيًا. عيد ميلاد سعيد يا ملكتي."

اقرأ ايضا في فن

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة
06:44

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

06:44

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!
05:50

كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!

شهد حفل النجمة العالمية كاتي بيري في صالة 02 بلندن مساء امس الاثنين لحظة طريفة ومفاجئة بعدما تقدّم أحد المعجبين لطلب يدها على المسرح، في وقت تتصدر فيه اخبار علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

05:50

كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!

شهد حفل النجمة العالمية كاتي بيري في صالة 02 بلندن مساء امس الاثنين لحظة طريفة ومفاجئة بعدما تقدّم أحد المعجبين لطلب يدها على المسرح، في وقت تتصدر فيه اخبار علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.

سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت
05:15

سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت

شهدت قاعة “بيروت هول” أجواء حماسية خلال حفل الفنان سيف نبيل مساء السبت الماضي، قبل أن يتحوّل الحماس إلى لحظات قلق بعدما تعرّض لحادث بسيط بسبب الألعاب النارية أثناء أدائه على المسرح.

05:15

سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت

شهدت قاعة “بيروت هول” أجواء حماسية خلال حفل الفنان سيف نبيل مساء السبت الماضي، قبل أن يتحوّل الحماس إلى لحظات قلق بعدما تعرّض لحادث بسيط بسبب الألعاب النارية أثناء أدائه على المسرح.

اخترنا لك
شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة
06:44
كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!
05:50
سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت
05:15
وفاة الفنانة العراقية المها بعد رحلة طويلة مع المرض
05:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025