الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها
جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها
A-
A+

جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها

فن

2025-10-14 | 08:43
جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها

ظهرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد في تسجيل مؤثر لصالح دار الأزياء الشهيرة Victoria’s Secret، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن رحلتها في عالم الموضة والتحديات القاسية التي واجهتها منذ بداياتها، خاصة الانتقادات التي طاولت شكل جسدها في مراحل مبكرة من مسيرتها.

وخلال المقطع الذي نشرته الدار عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، لم تتمالك جيجي دموعها وهي تتحدث عن التجربة التي عاشتها قبل عشر سنوات خلال أول مشاركة لها في عرض "فيكتوريا سيكريت" عام 2015، مؤكدة أن تلك الفترة شكّلت منعطفاً حقيقياً في حياتها المهنية.

قالت جيجي بتأثر: "كنت في غاية السعادة يومها، لكن العالم كان قاسياً عليّ وعلى فتيات كثيرات غيري. ما زلت أستعيد صور ذلك اليوم بدموع ممزوجة بالفخر، لأنني رغم كل التنمّر والتحديات استطعت أن أثبت نفسي وأشق طريقي في عالم الأزياء."

واستعادت جيجي بداياتها الصعبة في عالم الموضة، مشيرة إلى أنها تقدّمت مرات عديدة للمشاركة في العروض لكنها كانت تُرفض في كل مرة، قبل أن يتم اختيارها أخيراً للمشاركة في أول عرض لها عام 2015. وأضافت: "أذكر جيداً شعوري عندما تم اختياري... كنت فخورة بتلك النسخة الصغيرة مني التي حلمت بهذا اليوم، وبالإصرار الذي جعل الحلم يتحقق."

ورغم كل النجاح الذي حققته منذ ذلك الحين، اعترفت جيجي بأنها لا تزال تشعر بالقلق قبل كل عرض، بسبب المسؤولية الكبيرة تجاه الفريق الذي يعمل خلف الكواليس لإنجاح الحدث. وتابعت قائلة: "حين أنظر إلى تلك الصور اليوم أقول لنفسي: لقد كنتِ مميزة وتستحقين مكانك هناك."

إطلالة جيجي في الفيديو لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي أثنى على صراحتها وإنسانيتها، معتبرين أنّ حديثها الصادق عن الألم والضغوط النفسية التي ترافق الشهرة يُظهر جانباً واقعياً من حياة عارضات الأزياء، بعيداً عن البريق الذي يراه الناس على المنصات.

اقرأ ايضا في فن

استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور
11:31

استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور

أصدرت نيابة العجوزة قراراً باستدعاء الإعلامي المصري عمرو أديب للاستماع إلى أقواله في البلاغات المقدّمة ضده من قبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والتي اتهمه فيها بـ"السبّ والقذف والتشهير وتشويه السمعة".

11:31

استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور

أصدرت نيابة العجوزة قراراً باستدعاء الإعلامي المصري عمرو أديب للاستماع إلى أقواله في البلاغات المقدّمة ضده من قبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والتي اتهمه فيها بـ"السبّ والقذف والتشهير وتشويه السمعة".

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها
06:49

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بيوم ميلادها في أجواء دافئة ومميزة، جمعت بين الفرح والرومانسية، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور واللقطات التي وثّقت لحظات الاحتفال، كاشفةً عن ملامح حملها الأول من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

06:49

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بيوم ميلادها في أجواء دافئة ومميزة، جمعت بين الفرح والرومانسية، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور واللقطات التي وثّقت لحظات الاحتفال، كاشفةً عن ملامح حملها الأول من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة
06:44

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

06:44

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

اخترنا لك
استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور
11:31
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها
06:49
شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة
06:44
كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!
05:50

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025