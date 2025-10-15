الأخبار
وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان
وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان
وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان

فن

2025-10-15 | 09:27
وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان
Aljadeed
وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان

توفي يوم امس الثلاثاء المغني الأمريكي الشهير دي أنجيلو، احد أبرز رموز موسيقى الـ R&B والسول، عن عمر يناهز 51 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

وأعلنت عائلة المغني عن وفاته في بيانها جاء فيه:"لقد خبا النجم الساطع في عائلتنا، وبعد معركة شجاعة وطويلة مع السرطان، نعلن بقلوب مكسورة رحيل مايكل دي أنجلو آرتشر، المعروف لجمهوره في العالم باسم دي أنجلو. رحل عن عالمنا اليوم، تاركاً إرثاً موسيقياً خالداً."
وأضاف البيان: "رغم ألم الفقد، نحن ممتنون للأثر العميق الذي تركه بفنه وأغانيه. نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا في هذه الفترة الصعبة، وندعوكم لمشاركنا الحزن، لكن أيضاً للاحتفاء بالهبة العظيمة التي تركها للعالم: الموسيقى."
وُلد دي أنجيلو في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، وبرز في منتصف التسعينيات كأحد مؤسسي تيار النيو سول الذي أعاد إحياء روح موسيقى السول الكلاسيكية بأسلوب عصري يجمع بين الهيب هوب والجاز والفانك والـR&B.
بدأ مشواره الفني عام 1994 بأغنية U Will Know التي قدمها مع فرقة Black Men United، ثم أصدر في العام التالي ألبومه الأول Brown Sugar الذي نال إشادة واسعة ورُشّح لأربع جوائز غرامي. وبعدها بثلاثة أعوام، شارك في الألبوم الأسطوري للمغنية لورين هيل The Miseducation of Lauryn Hill، الذي مثّل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى الأمريكية.
وفي عام 2000، حقق ألبومه الثاني Voodoo نجاحًا ساحقًا، متصدرًا قائمة Billboard 200 بفضل أغنيته الشهيرة Untitled (How Does It Feel) التي كرّسته رمزًا لجيل جديد من الفنانين. أما ألبومه الثالث Black Messiah الصادر عام 2014، فقد حصد إشادة نقدية واسعة وتصدّر قوائم الهيب هوب والـR&B.

اقرأ ايضا في فن

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة
09:34

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة

اثار خلال الساعات الماضية خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل ان يتبين انه مجرد شائعة.

09:34

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة

اثار خلال الساعات الماضية خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل ان يتبين انه مجرد شائعة.

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير
09:21

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير

خرجت الممثلة المصرية هالة صدقي عن صمتها وعلقت لأول مرة على الاخبار التي تم تداولها عن تعرضها لحادث سير خطير.

09:21

هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير

خرجت الممثلة المصرية هالة صدقي عن صمتها وعلقت لأول مرة على الاخبار التي تم تداولها عن تعرضها لحادث سير خطير.

انس نصري يرزق بطفله الأول من زوجته الثانية وشقيقته اصالة تبارك له
09:16

انس نصري يرزق بطفله الأول من زوجته الثانية وشقيقته اصالة تبارك له

رزق انس نصري بطفله الأول من زوجته الثانية، حيث اعلنت عن الخبر شقيقته الفنانة السورية اصالة.

09:16

انس نصري يرزق بطفله الأول من زوجته الثانية وشقيقته اصالة تبارك له

رزق انس نصري بطفله الأول من زوجته الثانية، حيث اعلنت عن الخبر شقيقته الفنانة السورية اصالة.

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة
09:34
هالة صدقي بأول تصريح بعد تداول اخبار عن تعرضها لحادث سير خطير
09:21
انس نصري يرزق بطفله الأول من زوجته الثانية وشقيقته اصالة تبارك له
09:16
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025