وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان

توفي يوم امس الثلاثاء المغني الأمريكي الشهير دي أنجيلو، احد أبرز رموز موسيقى الـ R&B والسول، عن عمر يناهز 51 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.



وأعلنت عائلة المغني عن وفاته في بيانها جاء فيه:"لقد خبا النجم الساطع في عائلتنا، وبعد معركة شجاعة وطويلة مع السرطان، نعلن بقلوب مكسورة رحيل أنجلو آرتشر، المعروف لجمهوره في دي أنجلو. رحل عن عالمنا ، تاركاً إرثاً موسيقياً خالداً."

وأضاف البيان: "رغم ألم الفقد، نحن ممتنون للأثر العميق الذي تركه بفنه وأغانيه. نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا في هذه الفترة الصعبة، وندعوكم لمشاركنا الحزن، لكن أيضاً للاحتفاء بالهبة العظيمة التي تركها للعالم: الموسيقى."

وُلد دي أنجيلو في مدينة بولاية فرجينيا، وبرز في منتصف التسعينيات كأحد مؤسسي النيو سول الذي أعاد إحياء روح موسيقى السول الكلاسيكية بأسلوب عصري يجمع بين الهيب هوب والجاز والفانك والـR&B.بدأ مشواره الفني عام 1994 بأغنية U Will Know التي قدمها مع فرقة Black Men United، ثم أصدر في العام التالي ألبومه الأول Brown Sugar الذي نال إشادة ورُشّح لأربع جوائز غرامي. وبعدها بثلاثة أعوام، شارك في الألبوم الأسطوري للمغنية لورين هيل The Miseducation of Lauryn Hill، الذي مثّل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى .وفي عام 2000، حقق ألبومه الثاني Voodoo نجاحًا ساحقًا، متصدرًا قائمة Billboard 200 بفضل أغنيته الشهيرة Untitled (How Does It Feel) التي كرّسته رمزًا لجيل جديد من الفنانين. أما ألبومه الثالث Black Messiah الصادر عام 2014، فقد حصد إشادة نقدية واسعة وتصدّر قوائم الهيب هوب والـR&B.