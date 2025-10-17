هل ترغب رنا الحريري في انجاب طفل ثاني؟ اليكم ما كشفته

وعند سؤالها عمّا إذا كانت تفكر بإنجاب طفل جديد، ردّت رنا قائلة: “لا، كل إنسان لديه خياراته وقناعاته في هذا الموضوع، وأنا اخترت ما يناسب حياتي”.

وأوضحت أن قرارها نابع من قناعتها بأن تربية الأطفال تتطلب جهداً كبيراً على المستويين النفسي والجسدي، إضافة إلى التكاليف المادية التي تزداد مع متطلبات الحياة الحالية.

وأضافت في حديثها: “إذا بدك تعطي الطفل فرصة بالحياة، تجيبه وتتركه يواجه القدر”، مشددة على أهمية أن يتحمّل الأهل مسؤولية حقيقية تجاه أبنائهم، لا أن يكتفوا بإنجابهم فقط.

وأكدت أنها راضية تماماً عن قرارها، مشيرة إلى أن قدراتها وظروفها الحالية سمحت بوجود طفل واحد يمنحها “ كله”، على حد تعبيرها.