الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل ترغب رنا الحريري في انجاب طفل ثاني؟ اليكم ما كشفته
هل ترغب رنا الحريري في انجاب طفل ثاني؟ اليكم ما كشفته
A-
A+

هل ترغب رنا الحريري في انجاب طفل ثاني؟ اليكم ما كشفته

فن

2025-10-17 | 13:32
هل ترغب رنا الحريري في انجاب طفل ثاني؟ اليكم ما كشفته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل ترغب رنا الحريري في انجاب طفل ثاني؟ اليكم ما كشفته

كشفت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الفنان باسم ياخور، عن موقفها من فكرة إنجاب طفل ثانٍ، مجيبة بصراحة عن عدد من الأسئلة التي طرحها متابعوها عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام”.

وعند سؤالها عمّا إذا كانت تفكر بإنجاب طفل جديد، ردّت رنا قائلة: “لا، كل إنسان لديه خياراته وقناعاته في هذا الموضوع، وأنا اخترت ما يناسب حياتي”.

وأوضحت أن قرارها نابع من قناعتها بأن تربية الأطفال تتطلب جهداً كبيراً على المستويين النفسي والجسدي، إضافة إلى التكاليف المادية التي تزداد مع متطلبات الحياة الحالية.

وأضافت في حديثها: “إذا بدك تعطي الطفل فرصة بالحياة، مو بس تجيبه وتتركه يواجه القدر”، مشددة على أهمية أن يتحمّل الأهل مسؤولية حقيقية تجاه أبنائهم، لا أن يكتفوا بإنجابهم فقط.

وأكدت الحريري أنها راضية تماماً عن قرارها، مشيرة إلى أن قدراتها وظروفها الحالية سمحت بوجود طفل واحد يمنحها “سعادة العالم كله”، على حد تعبيرها. 

 

 

اقرأ ايضا في فن

باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد
14:30

باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد

في حديث صريح ومليء بالمشاعر ضمن برنامج "المؤثر الحقيقي" على قناة "الجديد فن"، فتح الممثل اللبناني باسم مغنية قلبه للمرة الأولى وتحدث عن قراره بعدم الإنجاب، كاشفاً خلفيات هذا الموضوع الذي لطالما شكّل مادة للتساؤلات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

14:30

باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد

في حديث صريح ومليء بالمشاعر ضمن برنامج "المؤثر الحقيقي" على قناة "الجديد فن"، فتح الممثل اللبناني باسم مغنية قلبه للمرة الأولى وتحدث عن قراره بعدم الإنجاب، كاشفاً خلفيات هذا الموضوع الذي لطالما شكّل مادة للتساؤلات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع
14:00

باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع

تُعرض مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة على قناة "الجديد فن" حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، الذي تقدّمه الإعلامية ريما كركي، وتستضيف خلالها الممثل اللبناني باسم مغنية إلى جانب مجموعة من أبرز المؤثرين العرب، منهم إلياس شحود، تالا سراج، وماسة قنوع.

14:00

باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع

تُعرض مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة على قناة "الجديد فن" حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، الذي تقدّمه الإعلامية ريما كركي، وتستضيف خلالها الممثل اللبناني باسم مغنية إلى جانب مجموعة من أبرز المؤثرين العرب، منهم إلياس شحود، تالا سراج، وماسة قنوع.

شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد
13:45

شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر صادم زعم وفاة الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري، ما أثار حالة واسعة من القلق والحزن بين جمهورها ومحبيها في سورية والعالم العربي.

13:45

شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر صادم زعم وفاة الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري، ما أثار حالة واسعة من القلق والحزن بين جمهورها ومحبيها في سورية والعالم العربي.

اخترنا لك
باسم مغنية يتحدث لأول مرة عن عدم الإنجاب: ما عندي نقص وكنت رح انبسط لو صار عندي أولاد
14:30
باسم مغنية يفتح قلبه في "المؤثر الحقيقي".. واعترافات صريحة من إلياس شحود وتالا سراج وماسة قنوع
14:00
شائعة وفاة سامية الجزائري تشعل السوشيل ميديا وترف التقي ترد
13:45
تحسن الحالة الصحية للنجمة الفرنسية بريجيت باردو بعد عملية جراحية دقيقة
13:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025