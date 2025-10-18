رسالة صريحة من الفنان الشامي بعد انتقادات حفلاته بـ ألمانيا

وقال في رسالته التي حملت نبرة حادة وواثقة: "بلشت تطلع الآراء المتطرفة عن حفلاتي بألمانيا... أكيد ما رح يصير متل السنة الماضية، تطمّنوا. هل مرة أنا شخصيًا متابع أصغر التفاصيل."



وأكد أنه يتابع بنفسه جميع التفاصيل التنظيمية للحفلات لضمان أجواء فنية راقية وآمنة تحترم الحضور وتقدّرهم.

وجاءت هذه رداً على مزاعم انتشرت عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل، تفيد بأن الفتيات يذهبن إلى حفلاته لمقابلة أحبائهن، وهو ما اعتبره الشامي إساءة مباشرة له ولجمهوره. وأوضح أن هذه الشائعات غير صحيحة وتشوه صورة حفلاته التي تحظى بإقبال جماهيري واسع من مختلف الفئات، وتُقام في إطار فني محترم.

وأضاف الشامي مخاطبًا المنتقدين: "ويلي مو عاجبو الحفلات والفرح بألمانيا... روح دوّر ع بلد ما فيها حفلات."



وشدد على أنه لن يتهاون مع أي محاولة لبث الأفكار السلبية أو التشويه، مؤكداً: "هالمرة، يلي بيجرب يتطرف ويبث أفكار مو بين الجمهور... رح يتحاسب قانونيًا، وعد."

وأوضح الشامي أن حفلاته في هي جزء من جولة فنية تشمل العديد من الدول حول ، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي هو نشر الفرح والطاقة الإيجابية بين الجمهور. وقال في هذا السياق:"غنيت من الشرق للغرب، وبأغلب بلاد العالم تقريبًا... الناس بتطلع من الحفلة عندها وأمل، وهاد يلي جاية أعمله بألمانيا."

واختتم الفنان رسالته بتحية حارة لجمهوره قائلاً: "الجمهور الرايق... بشوفكم قريبًا، تؤبروني، بحبكم."