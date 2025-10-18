سيف سبيعي في أحدث لقاء: "غيّرنا الشخص وما تغيّر النظام"

وأضاف المخرج منتقداً تكرار الآليات نفسها رغم تبدّل الأشخاص في مراكز القرار: «أنا قلتها سابقاً وهلا برجع بقولها يمكن تغير الرئيس بس النظام ماسـ..قط عم نشوف تكرار لـنفس الآلية والطريقة». وتعكس تصريحاته قلقاً من بقاء الأساليب المؤسساتية دون مراجعة حقيقية قد تقود إلى استمرار المشكلات.

ورأى سبيعي أن ثمة فرصة حالية للتعبير الحر يجب استغلالها قبل انحسارها، محذراً من تراجع الحريات مع تشدد مجدداً، كما قال: «يمكن في حرية هلق بالحكي بدنا نستغلها بين ماتفتح فروع الأمن وتتثبت ساعتها منخـ..ـرس». ويستدعي هذا المقطع تحذيراً من فقدان مناخ التعبير إذا ما تزايدت أدوات القمع أو النظامية الأمنية.

وانتقل المخرج للحديث عن خطورة اختزال المجتمع بلون واحد، موضحاً أن مثل هذا الاختزال يسهل تفكيك : «حاليًا عم يفكروا باللون الواحد متل قبل تمامًا، والوطن فيه كل الألوان هاد وطن يسهل كسره». وتعكس عبارته دعوة للاعتراف بالتعددية كعنصر قوة في مواجهة محاولات الاستقطاب والتفتيت.

تصريحات سيف سبيعي أثارت تساؤلات حول مواقف المثقفين والفنانين من التحولات السياسية والاجتماعية، ودورهم في تسجيل الملاحظات والمساهمة في العام. ولم يحدد المخرج في لقائه مواقف أو مبادرات عملية مقترحة، مكتفياً بإبراز رؤيته التحذيرية والدعوة للاستفادة من فضاءات التعبير المتاحة.

