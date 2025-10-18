الأخبار
بيرجي أكالاي وديلان بولات ضمن قائمة المتهمين بتعاطي المخدرات
بيرجي أكالاي وديلان بولات ضمن قائمة المتهمين بتعاطي المخدرات
بيرجي أكالاي وديلان بولات ضمن قائمة المتهمين بتعاطي المخدرات

فن

2025-10-18 | 08:25
بيرجي أكالاي وديلان بولات ضمن قائمة المتهمين بتعاطي المخدرات
بيرجي أكالاي وديلان بولات ضمن قائمة المتهمين بتعاطي المخدرات

كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها 19 فنانًا ومشهورًا في تركيا عن وجود آثار للمخدرات لدى 8 منهم، بينهم ممثلات معروفة ونجوم شباب في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين جاءت عينات سبعة آخرين سلبية بالكامل، ولم يُعثر فيها على أي أثر لتعاطي مواد محظورة.

 
 
وأوضحت وسائل إعلام تركية أن التحاليل أظهرت أيضًا وجود آثار مشابهة للمخدرات لدى أربعة أشخاص آخرين، تبيّن لاحقًا أنها ناتجة عن تناول أدوية نفسية وعصبية بوصفات طبية معتمدة. وكانت الشرطة التركية قد اقتادت الفنانين والمشاهير الـ19 من منازلهم في مدينة إسطنبول صباح الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لإجراء فحوص الدم والشعر ضمن حملة موسّعة لمكافحة تعاطي وتداول المخدرات في الوسط الفني، قبل أن تطلق سراحهم في اليوم نفسه بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
 
ووفق ما نقلته صحف محلية، فقد ضمّت قائمة من ثبتت إيجابية عيناتهم كلًّا من: "الممثلة بيرجي أكالاي، وعارضة الأزياء ديران طالو وشقيقتها ديرين طالو، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي ديلان بولات، التي سبق أن سُجنت في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي.
 
كما شملت القائمة أيضًا الممثلة بيرسين توزوناتاتش، والممثلين كوبيلاي أكا، ميتين أكدولغر، وكاآن يلدريم. في المقابل، برأت التحاليل كلًّا من المغنيتين هاديسي وإيريم ديريجي، إضافة إلى الممثلة ميريتش آرال، مؤكدّة خلوّ أجسامهم من أي مواد مخدّرة. وأفادت التقارير بأن بعض الفنانين الذين وردت أسماؤهم ضمن المتهمين سارعوا إلى الاعتراض على النتائج، مؤكدين أن الآثار المكتشفة ناجمة عن **علاجات طبية نفسية* وليس عن تعاطي مخدرات، فيما لم تُصدر النيابة العامة بعدُ قرارها النهائي بشأن إحالتهم إلى القضاء.
 
وبحسب القانون التركي، فإن تهمة شراء أو تعاطي المخدرات قد تصل عقوبتها إلى السجن بين سنتين وخمس سنوات، مع إمكانية تشديد الحكم في حال وقوع المخالفة قرب المدارس أو المستشفيات أو أماكن العبادة أو المنشآت الرياضية. كما يجيز القانون للنائب العام تأجيل الدعوى العمومية* بحق المشتبه بهم للمرة الأولى، وإحالتهم إلى *برامج مراقبة وتعافٍ لمدة عام كامل، يتم بعدها مسح سجلهم الجنائي* في حال الالتزام التام بشروط البرنامج.

تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة
08:59

تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة

شهد مهرجان الجونة السينمائي الدولي لحظة طريفة ومحرجة في آنٍ واحد، بطلتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، قبل أن تتعرض لموقف مفاجئ تمثل في تمزق فستانها أمام عدسات الكاميرات.

08:59

تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة

شهد مهرجان الجونة السينمائي الدولي لحظة طريفة ومحرجة في آنٍ واحد، بطلتها الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، قبل أن تتعرض لموقف مفاجئ تمثل في تمزق فستانها أمام عدسات الكاميرات.

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
08:38

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين



أعلن الأمير آندرو يتخلى ، الجمعة، تخليه رسميًا عن لقب "دوق يورك"، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الجدل والانتقادات الحادة التي لاحقته على خلفية ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا اتجار بالبشر وجرائم جنسية.

08:38

الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين



أعلن الأمير آندرو يتخلى ، الجمعة، تخليه رسميًا عن لقب "دوق يورك"، في خطوة وُصفت بالمفصلية داخل العائلة المالكة البريطانية، بعد سنوات من الجدل والانتقادات الحادة التي لاحقته على خلفية ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، المتهم في قضايا اتجار بالبشر وجرائم جنسية.

لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض
08:35

لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض

في لحظة استثنائية جمعت بين رمزين من رموز الفن العالمي والعربي، التقى نجم بوليوود الشهير شاروخان مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك على هامش فعاليات منتدى "جوي فورم 2025"، المقام ضمن "موسم الرياض" في دورته السادسة.

08:35

لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض

في لحظة استثنائية جمعت بين رمزين من رموز الفن العالمي والعربي، التقى نجم بوليوود الشهير شاروخان مع "فنان العرب" محمد عبده، وذلك على هامش فعاليات منتدى "جوي فورم 2025"، المقام ضمن "موسم الرياض" في دورته السادسة.

تمزق فستان مايا دياب في مهرجان الجونة.. والموقف يتحول إلى لحظة طريفة
08:59
الأمير آندرو يتخلى عن لقب "دوق يورك" بعد فضائح إبستين
08:38
لقاء فني استثنائي يجمع شاروخان ومحمد عبده في الرياض
08:35
يورغو شلهوب يلفت الأنظار بصورة مع ابنته سارة
08:25

