كيم كارداشيان تسرق الأضواء في لوس أنجلوس بإطلالة غريبة

ووفقاً لمجلة Variety، فإن هذه الإطلالة الجريئة جعلت كيم شبه عمياء عند وصولها إلى الحفل، لكنها أكدت أن ذلك كان جزءاً من خطتها المقصودة، في خطوة أرادت من خلالها لفت الأنظار بأسلوب فني غير تقليدي. كشفت في حديثها على السجادة الحمراء أن القناع كان جزءاً من طقم "هوت كوتور" من دار “مارجيلا”، من تصميم المبدع مارتنز، موضحةً أنها اختارت هذه الإطلالة في اللحظة . وأضافت مبتسمة: "لطالما أحببت مارجيلا، وأحضرت خبير المكياج المفضل لدي، ماريو، من . بصراحة، لم يكن سعيداً جداً بالفكرة، لأنني ارتديت مكياجاً كاملاً وتسريحة شعر كاملة تحت القناع!" وأشارت كيم إلى أنها كانت تنوي نزع القناع بعد دخولها الحفل، لكنّ ردود الفعل الواسعة دفعتها إلى الإبقاء عليه طوال السهرة. كما أوضحت أن الإطلالة تعكس إلى حدّ كبير روح علامتها التجارية Skims، قائلة: "عندما رأيت هذا التصميم على منصة عرض مارجيلا، قلت لنفسي: هذا أنا تماماً." وقد أشاد بعض المتابعين بجرأتها في اعتماد أسلوب فني يجمع بين الفخامة والغموض، فيما اعتبر آخرون أن الإطلالة كانت "مبالغاً فيها" وتحدّ من التواصل الإنساني الطبيعي في المناسبات العامة. ومع ذلك، نجحت كيم كعادتها في سرقة الأضواء وإثارة الجدل في واحدة من أكثر إطلالاتها غرابة منذ ظهورها الشهير في حفل Met Gala عام 2021.