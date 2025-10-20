الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
كيم كارداشيان تسرق الأضواء في لوس أنجلوس بإطلالة غريبة
كيم كارداشيان تسرق الأضواء في لوس أنجلوس بإطلالة غريبة
كيم كارداشيان تسرق الأضواء في لوس أنجلوس بإطلالة غريبة

فن

2025-10-20 | 05:51
كيم كارداشيان تسرق الأضواء في لوس أنجلوس بإطلالة غريبة
كيم كارداشيان تسرق الأضواء في لوس أنجلوس بإطلالة غريبة

لفتت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميركية كيم كارداشيان الأنظار خلال حضورها حفل أكاديمية المتحف السينمائي في لوس أنجلوس، بإطلالة درامية وغريبة في آنٍ واحد، إذ ظهرت مرتدية قناعاً أسود يغطي وجهها بالكامل من الرأس حتى أخمص القدمين، ما جعلها محط عدسات المصورين وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمجلة Variety، فإن هذه الإطلالة الجريئة جعلت كيم شبه عمياء عند وصولها إلى الحفل، لكنها أكدت أن ذلك كان جزءاً من خطتها المقصودة، في خطوة أرادت من خلالها لفت الأنظار بأسلوب فني غير تقليدي. كارداشيان كشفت في حديثها على السجادة الحمراء أن القناع كان جزءاً من طقم "هوت كوتور" من دار “مارجيلا”، من تصميم المبدع غلين مارتنز، موضحةً أنها اختارت هذه الإطلالة في اللحظة الأخيرة. وأضافت مبتسمة: "لطالما أحببت مارجيلا، وأحضرت خبير المكياج المفضل لدي، ماريو، من نيويورك. بصراحة، لم يكن سعيداً جداً بالفكرة، لأنني ارتديت مكياجاً كاملاً وتسريحة شعر كاملة تحت القناع!" وأشارت كيم إلى أنها كانت تنوي نزع القناع بعد دخولها الحفل، لكنّ ردود الفعل الواسعة دفعتها إلى الإبقاء عليه طوال السهرة. كما أوضحت أن الإطلالة تعكس إلى حدّ كبير روح علامتها التجارية Skims، قائلة: "عندما رأيت هذا التصميم على منصة عرض مارجيلا، قلت لنفسي: هذا أنا تماماً." وقد أشاد بعض المتابعين بجرأتها في اعتماد أسلوب فني يجمع بين الفخامة والغموض، فيما اعتبر آخرون أن الإطلالة كانت "مبالغاً فيها" وتحدّ من التواصل الإنساني الطبيعي في المناسبات العامة. ومع ذلك، نجحت كيم كعادتها في سرقة الأضواء وإثارة الجدل في واحدة من أكثر إطلالاتها غرابة منذ ظهورها الشهير في حفل Met Gala عام 2021.

 
 

وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما
وفاة البطل اللبناني ربيع زهر وزوجته هاجر عمر اثر حادث سير مروع بعد اشهر قليلة على زواجهما

تلقّى الوسط الرياضي اللبناني صباح اليوم الإثنين صدمة موجعة، بعد الإعلان عن وفاة بطل الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته هاجر عمر، في حادث سير مروّع وقع ليل الأحد – الإثنين في بلدة العبادية، ما أحدث حالة من الحزن العميق بين محبيه وأفراد المجتمع الرياضي في لبنان.

تلقّى الوسط الرياضي اللبناني صباح اليوم الإثنين صدمة موجعة، بعد الإعلان عن وفاة بطل الكيك بوكسينغ والمواي تاي ربيع زهر وزوجته هاجر عمر، في حادث سير مروّع وقع ليل الأحد – الإثنين في بلدة العبادية، ما أحدث حالة من الحزن العميق بين محبيه وأفراد المجتمع الرياضي في لبنان.

الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار
الشاعرة الاردنية نجاح المساعيد تتعرض لسرقة 5 ملايين دينار

أحدثت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها، كشفت فيه عن تعرضها لعملية احتيال وسرقة مالية ضخمة.

أحدثت الإعلامية والشاعرة الأردنية نجاح المساعيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حساباتها، كشفت فيه عن تعرضها لعملية احتيال وسرقة مالية ضخمة.

العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة
العثور على عارضة أزياء حامل مقتولة داخل ثلاجة منزلها بعد علاقة قصيرة

في حادثة مأساوية هزّت الوسط الفني في لوس أنجلوس، عُثِر على جثة عارضة الأزياء الحامل ماليسا موني داخل ثلاجة منزلها، بعدما أقدم رجل يُدعى ماغنوس همفري على قتلها إثر علاقة قصيرة جمعته بها لم تتجاوز خمسة أيام فقط.

في حادثة مأساوية هزّت الوسط الفني في لوس أنجلوس، عُثِر على جثة عارضة الأزياء الحامل ماليسا موني داخل ثلاجة منزلها، بعدما أقدم رجل يُدعى ماغنوس همفري على قتلها إثر علاقة قصيرة جمعته بها لم تتجاوز خمسة أيام فقط.

