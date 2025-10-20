إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج في مهرجان الجونة بعد تطاير فستانها

تعرّضت لموقف محرج خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تطاير فستانها بفعل ، كاشفاً عما تحته بشكل غير مقصود، ما وضعها في موقف محرج للغاية أمام عدسات المصورين والجمهور.



وكانت تسير برفقة صديقتها المقربة يسرا حين وقع الحادث، إذ حاولت بسرعة ضبط الفستان وتدارك الموقف، لكن الكاميرات كانت أسرع والتقطت اللحظة التي سرعان ما انتشرت عبر . المقطع المصوّر الذي وثّق الحادثة حصد خلال ساعات آلاف المشاهدات والتعليقات، وتصدّر قائمة المقاطع الأكثر تداولاً على وتويتر، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من تضامن مع معتبرين أن ما حصل حادث طبيعي يمكن أن يواجه أي فنانة على السجادة الحمراء، وبين من وجّه انتقادات إلى اختيارها فستاناً ذا شق جانبي عالٍ لا يتناسب مع طبيعة المهرجان. وقد اكتفت شاهين بالصمت حتى الساعة من دون أي تعليق رسمي حول الحادثة، في وقت أعرب عدد من الفنانين عن دعمهم لها، مشيرين إلى أن هذه التفاصيل لا يجب أن تطغى على حضورها ومكانتها الفنية الكبيرة. يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام شهد حضوراً واسعاً من النجوم العرب والمصريين، كما خطفت الأزياء الجريئة والأحداث الجانبية الأضواء من العروض السينمائية، لتتحول السجادة الحمراء مجدداً إلى النقاشات بين الجمهور والنقاد على حد سواء.