4 آب "الحقيقة الضائعة"
الجديد
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج في مهرجان الجونة بعد تطاير فستانها
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج في مهرجان الجونة بعد تطاير فستانها
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج في مهرجان الجونة بعد تطاير فستانها

فن

2025-10-20 | 05:40
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج في مهرجان الجونة بعد تطاير فستانها
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج في مهرجان الجونة بعد تطاير فستانها

تعرّضت النجمة المصرية إلهام شاهين لموقف محرج خلال مرورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تطاير فستانها بفعل الهواء، كاشفاً عما تحته بشكل غير مقصود، ما وضعها في موقف محرج للغاية أمام عدسات المصورين والجمهور.

وكانت شاهين تسير برفقة صديقتها المقربة النجمة يسرا حين وقع الحادث، إذ حاولت بسرعة ضبط الفستان وتدارك الموقف، لكن الكاميرات كانت أسرع والتقطت اللحظة التي سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المقطع المصوّر الذي وثّق الحادثة حصد خلال ساعات آلاف المشاهدات والتعليقات، وتصدّر قائمة المقاطع الأكثر تداولاً على إنستغرام وتويتر، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من تضامن مع إلهام شاهين معتبرين أن ما حصل حادث طبيعي يمكن أن يواجه أي فنانة على السجادة الحمراء، وبين من وجّه انتقادات إلى اختيارها فستاناً ذا شق جانبي عالٍ لا يتناسب مع طبيعة المهرجان. وقد اكتفت شاهين بالصمت حتى الساعة من دون أي تعليق رسمي حول الحادثة، في وقت أعرب عدد من الفنانين عن دعمهم لها، مشيرين إلى أن هذه التفاصيل لا يجب أن تطغى على حضورها ومكانتها الفنية الكبيرة. يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هذا العام شهد حضوراً واسعاً من النجوم العرب والمصريين، كما خطفت الأزياء الجريئة والأحداث الجانبية الأضواء من العروض السينمائية، لتتحول السجادة الحمراء مجدداً إلى محور النقاشات بين الجمهور والنقاد على حد سواء.

