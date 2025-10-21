الأخبار
وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما

فن

2025-10-21 | 08:23
وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما

خيّم الحزن على عالم الشطرنج بعد إعلان وفاة الأستاذ الكبير والعبقري الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر 29 عاماً، في خبر صادم لعشّاق اللعبة حول العالم.

وأعلن مركز شارلوت للشطرنج في ولاية كارولينا الشمالية، حيث كان ناروديتسكي يتدرّب ويعمل مدرّباً، نبأ وفاته عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بأنه "لاعب موهوب ومعلم وعضو محبوب في مجتمع الشطرنج".

وجاء في بيان لعائلته نُشر عبر المركز: "دعونا نتذكر دانيال لشغفه باللعبة، وللفرحة والإلهام الذي كان يجلبه لنا جميعاً كل يوم". ولم يُعرف حتى الآن سبب الوفاة، فيما اكتفت الأسرة بالتعبير عن حزنها العميق لفقدانه.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية في نسختها الإنجليزية بياناً جاء فيه: "ببالغ الحزن ننعى دانيال ناروديتسكي الذي رحل فجأة. لقد كان لاعب شطرنج مبدعاً، ومعلقاً رياضياً، ومعلماً يحظى بإعجاب واحترام اللاعبين والجماهير حول العالم".

وُلد ناروديتسكي في التاسع من نوفمبر عام 1995 في مدينة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، وتعلّم الشطرنج على يد والده في سن السادسة، ليبدأ بعدها رحلة من التفوق المبكر، إذ أصبح أصغر لاعب يفوز ببطولة شمال كاليفورنيا للمدارس. وفي عام 2007، أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب لفئة تحت 12 عاماً بعد فوزه على الأوكراني إيليا نيزنيك.

تُوّج ناروديتسكي ببطولة الولايات المتحدة للناشئين عام 2013، ونال لقب "غراند ماستر" في العام نفسه وهو في الثامنة عشرة من عمره، قبل أن يواصل مسيرته المميزة ويُصنّف ضمن قائمة أفضل 200 لاعب في العالم في الشطرنج الكلاسيكي، كما برع في الشطرنج الخاطف، وحافظ على وجوده بين أفضل 25 لاعباً في هذا النمط السريع.

وكان آخر إنجاز له في أغسطس الماضي، حين فاز ببطولة الولايات المتحدة الوطنية للشطرنج الخاطف، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المواهب في جيله.

