ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها بأجواء ملوّنة وكرنفالية في منزلها

وكعادتها في كل مناسبة عائلية، حولت ميريام القاعة إلى مبهج مزين بالبالونات والزينة الملونة، واختارت شخصية "سبايدر مان" المفضلة لدى طفلها لتكون الديكور. تزيّن المكان بصور كبيرة للشخصية، فيما تميز قالب الحلوى بتصميم ضخم من عدة طبقات، أضفى لمسة فنية على الحفل.

كما اهتمت ميريام بأدق التفاصيل لضمان استمتاع الأطفال، فحضّرت ألعاباً متنوعة وأنشطة ترفيهية، وأحضرت سيدة مختصة بتدريب طائر الببغاء لتقديم عرض تفاعلي أتاح لدايف ورفاقه فرصة اللعب معه والمشاركة في مميز.

وعاش الأطفال أجواء مليئة بالحماسة والضحك والرقص، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام بتقديم تجربة مميزة لا تُنسى لطفلها في عيد ميلاده الخامس.