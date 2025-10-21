ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها بأجواء ملوّنة وكرنفالية في منزلها

وكعادتها في كل مناسبة عائلية، حولت ميريام القاعة إلى كرنفال مبهج مزين بالبالونات والزينة الملونة، واختارت شخصية "سبايدر مان" المفضلة لدى طفلها لتكون محور الديكور. تزيّن المكان بصور كبيرة للشخصية، فيما تميز قالب الحلوى بتصميم ضخم من عدة طبقات، أضفى لمسة فنية على الحفل.
كما اهتمت ميريام بأدق التفاصيل لضمان استمتاع الأطفال، فحضّرت ألعاباً متنوعة وأنشطة ترفيهية، وأحضرت سيدة مختصة بتدريب طائر الببغاء لتقديم عرض تفاعلي أتاح لدايف ورفاقه فرصة اللعب معه والمشاركة في استعراض مميز.
وعاش الأطفال أجواء مليئة بالحماسة والضحك والرقص، وسط أجواء احتفالية تعكس اهتمام ميريام فارس بتقديم تجربة مميزة لا تُنسى لطفلها في عيد ميلاده الخامس.
تحدث الفنان السوري سعد مينا عن تجربته الأخيرة في اختبارات الانتساب إلى نقابة الفنانين السوريين، كاشفاً عن تفاصيل الزيارة وآرائه حول واقع النقابة ومستقبلها.
أثار تصرف الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو التُقط خلال كلمة الفنانة لبلبة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ظهرتا فيه وهما تتبادلان الضحك والإيماءات في لحظة وصفت بأنها مؤثرة ومليئة بالتقدير.
تتجه الأنظار يوم غد، الثاني والعشرين من تشرين الأول، إلى جلسة قضائية حاسمة ينتظر أن تُعقد للنظر في ملف الفنان اللبناني فضل شاكر، الذي بقي اسمه لسنوات موضع جدل في لبنان والعالم العربي.