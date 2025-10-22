حيثيات اولى جلسات استجواب فضل شاكر اليوم

يمثل الفنان اللبناني فضل شاكر، الأربعاء، أمام رئيس محكمة الجنايات في القاضي بلال الضناوي، في جلسة مخصصة للنظر في الدعوى المقامة ضده من إمام ، على خلفية اتهامات تعود إلى عام 2013.



وتتضمن الدعوى اتهام شاكر والشيخ وأربعة آخرين، بـ تأليف عصابة مسلّحة ومحاولة القتل وإطلاق النار على المدعي خلال شهر مايو من ذلك العام.

ومن المقرر أن تقتصر جلسة على تلاوة بيان الادعاء وسؤال فضل شاكر عن طلباته وتحديد اسم ممثله القانوني، على أن يتم تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة لاحقًا.

وأكدت المصادر القضائية أن هذه القضية مدنية وليست مرتبطة بالأحكام العسكرية السابقة الصادرة بحق شاكر.

وبحسب وثائق الهيئة الاتهامية في ، فإن الشكوى المقدمة من تعود إلى 25 مايو 2013، حيث ادعى أنه تعرض لإطلاق نار وتهديدات من عناصر مسلحة يُزعم ارتباطها بفضل شاكر، لكن التحقيقات الأولية لم تثبت وقوع الحادث بسبب غياب الأدلة الميدانية أو تسجيلات المراقبة.,

وفي موازاة ذلك، يواصل القاضي كلود غانم في دراسة ملف فضل شاكر المتعلق بأحداث معركة (يونيو 2013)، قبل إحالته إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم .

وكانت المحكمة العسكرية قد برأت شاكر عام 2018 من تهمة قتال ، بينما صدرت بحقه أحكام غيابية عام 2020 بالسجن 22 عاماً، وهي سقطت قانونياً بعد أن سلم نفسه لاستخبارات الجيش في 4 أكتوبر الجاري، تمهيداً لإعادة محاكمته في جميع .