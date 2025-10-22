الأخبار
زفاف آلانا حديد الأخت غير الشقيقة لـ بيلا وجيجي حديد..الاخيرتان تلفتان الأنظار بإطلالتهما
زفاف آلانا حديد الأخت غير الشقيقة لـ بيلا وجيجي حديد..الاخيرتان تلفتان الأنظار بإطلالتهما
A-
A+

زفاف آلانا حديد الأخت غير الشقيقة لـ بيلا وجيجي حديد..الاخيرتان تلفتان الأنظار بإطلالتهما

فن

2025-10-22 | 03:59
زفاف آلانا حديد الأخت غير الشقيقة لـ بيلا وجيجي حديد..الاخيرتان تلفتان الأنظار بإطلالتهما
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زفاف آلانا حديد الأخت غير الشقيقة لـ بيلا وجيجي حديد..الاخيرتان تلفتان الأنظار بإطلالتهما

شهد منزل رجل الأعمال الأميركي من اصل فلسطيني محمد حديد في لوس أنجلوس مساء السبت الماضي، زفاف ابنته آلانا حديد على المنتج الحائز جائزة “إيمي” روس ويليامز، في حفل عائلي خاص جمع أفراد العائلة المقربين.

وحضرت جيجي وبيلا حديد الحفل بدور وصيفتي الشرف، حيث لفتتا الأنظار بإطلالتين أنيقتين باللون الأخضر الزيتوني أثناء سيرهما حافيتَي القدمين على العشب، في لفتة عفوية خطفت اهتمام الحضور.
اختارت بيلا فستانًا بتصميم “هالتر” ذي ياقة عميقة وتنورة متدرجة، بينما تألقت جيجي بفستان طويل الأكمام بياقة مرتفعة وتفاصيل ملتفة أنيقة.
أما العروس آلانا حديد، فاختارت فستانًا فاخرًا من تصميم فيفيان ويستوود بطابع كلاسيكي، ونسقته مع مجوهرات من دار Dorsey وخاتم ذهبي من Sofia Kaman، بحسب مجلة PEOPLE.
وشهد الحفل أيضًا حضور شقيقهما أنور حديد الذي ظهر ببدلة رمادية أنيقة، إضافة إلى والدتهن يولاندا حديد، ووالدة العروس ماري بتلر.
يُذكر أن آلانا حديد، رغم بعدها عن عالم عرض الأزياء، تُعد من الأسماء البارزة في مجال السينما والموضة من خلال شركتها Watermelon Pictures، المتخصصة في إنتاج الأفلام الداعمة للأصوات الفلسطينية والفن المقاوم.
كما خاضت تجربتها الأولى على منصة عروض الأزياء خلال أسبوع كوبنهاغن للموضة 2023، مؤكدة رغبتها في مواصلة هذه التجربة على نطاق عالمي.

