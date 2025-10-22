زفاف آلانا حديد الأخت غير الشقيقة لـ بيلا وجيجي حديد..الاخيرتان تلفتان الأنظار بإطلالتهما

شهد رجل الأعمال الأميركي من اصل فلسطيني حديد في مساء السبت الماضي، زفاف ابنته آلانا حديد على المنتج الحائز جائزة “إيمي” روس ، في حفل عائلي خاص جمع أفراد العائلة المقربين.



وحضرت جيجي وبيلا حديد الحفل بدور وصيفتي الشرف، حيث لفتتا الأنظار بإطلالتين أنيقتين باللون الأخضر الزيتوني أثناء سيرهما حافيتَي القدمين على العشب، في لفتة عفوية خطفت اهتمام الحضور.

اختارت فستانًا بتصميم “هالتر” ذي ياقة عميقة وتنورة متدرجة، بينما تألقت جيجي بفستان طويل الأكمام بياقة مرتفعة وتفاصيل ملتفة أنيقة.

أما العروس آلانا حديد، فاختارت فستانًا فاخرًا من تصميم فيفيان ويستوود بطابع كلاسيكي، ونسقته مع مجوهرات من دار Dorsey وخاتم ذهبي من Sofia Kaman، بحسب مجلة PEOPLE.

وشهد الحفل أيضًا حضور شقيقهما أنور حديد الذي ظهر ببدلة رمادية أنيقة، إضافة إلى والدتهن يولاندا حديد، ووالدة العروس ماري بتلر.

يُذكر أن آلانا حديد، رغم بعدها عن عالم عرض الأزياء، تُعد من الأسماء البارزة في مجال السينما والموضة من خلال شركتها Watermelon Pictures، المتخصصة في إنتاج الأفلام الداعمة للأصوات والفن المقاوم.

كما خاضت تجربتها الأولى على منصة عروض الأزياء خلال أسبوع كوبنهاغن للموضة 2023، مؤكدة رغبتها في مواصلة هذه التجربة على نطاق عالمي.