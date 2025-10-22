تطور مفاجئ في قضية الأمير اندرو .. اتهام جديد وخطير يوجه له

المذكرات تسرد ثلاث لقاءات مزعومة جمعتها بالأمير في لندن ونيويورك وجزيرة إبستين الخاصة، وتصف إحساسها بالعجز والخوف خلال تلك الفترة.
ويأتي إصدار الكتاب بالتزامن مع خطوة الأمير آندرو، الذي أعلن تخليه عن لقب “دوق يورك” وبقية ألقابه الملكية لتجنّب الإضرار بصورة العائلة المالكة.
ورغم نفيه المتواصل، كان الأمير قد توصّل عام 2022 إلى تسوية مالية مع جيفري في الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر إقراراً غير مباشر بمسؤوليته، رغم تأكيد محاميه عكس ذلك.
وجهت الفنانة المصرية ناني سعد الدين نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.
انتهت اليوم جلسة الاستجواب التمهيدية للفنان فضل شاكر في قصر العدل امام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، والتي اقتصرت على إجراءات شكلية تمهيدًا لانطلاق محاكمته المقرّرة في 15 ديسمبر 2025.
بعد فشل علامتها التجارية الفاخرة للأزياء "fenty "، خسرت الفنانة العالمية ريهانا مبلغًا ضخمًا قدره 36 مليون دولار وقد تم إغلاق المشروع في عام 2021 بعد عدم تحقيقه النجاح المتوقع.