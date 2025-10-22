الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تطور مفاجئ في قضية الأمير اندرو .. اتهام جديد وخطير يوجه له
تطور مفاجئ في قضية الأمير اندرو .. اتهام جديد وخطير يوجه له
تطور مفاجئ في قضية الأمير اندرو .. اتهام جديد وخطير يوجه له

فن

2025-10-22 | 04:04
تطور مفاجئ في قضية الأمير اندرو .. اتهام جديد وخطير يوجه له
تطور مفاجئ في قضية الأمير اندرو .. اتهام جديد وخطير يوجه له

في تطوّر جديد يعيد قضية جيفري إبستين إلى الواجهة، أصدرت فيرجينيا جوفري مذكراتها بعنوان “فتاة لا تخصّ أحداً” في لندن، لتكشف تفاصيل مؤلمة عن فترة خضوعها لإبستين وشريكته غيلاين ماكسويل، متهمة الأمير آندرو، نجل الملكة الراحلة اليزابيث و شقيق الملك تشارلز الثالث، بالاعتداء عليها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

المذكرات تسرد ثلاث لقاءات مزعومة جمعتها بالأمير في لندن ونيويورك وجزيرة إبستين الخاصة، وتصف إحساسها بالعجز والخوف خلال تلك الفترة.

ويأتي إصدار الكتاب بالتزامن مع خطوة الأمير آندرو، الذي أعلن تخليه عن لقب “دوق يورك” وبقية ألقابه الملكية لتجنّب الإضرار بصورة العائلة المالكة.

ورغم نفيه المتواصل، كان الأمير قد توصّل عام 2022 إلى تسوية مالية مع جيفري في الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر إقراراً غير مباشر بمسؤوليته، رغم تأكيد محاميه عكس ذلك.

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل
06:19

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل

وجهت الفنانة المصرية ناني سعد الدين نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.

06:19

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل

وجهت الفنانة المصرية ناني سعد الدين نداءً عاجلًا بسبب معاناتها مع أمراض القلب والسكري، بعد توقف علاجها لمدة ثلاثة أشهر لعدم توفر الأدوية في المستشفيات.

انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل
05:14

انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل

انتهت اليوم جلسة الاستجواب التمهيدية للفنان فضل شاكر في قصر العدل امام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، والتي اقتصرت على إجراءات شكلية تمهيدًا لانطلاق محاكمته المقرّرة في 15 ديسمبر 2025.

05:14

انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل

انتهت اليوم جلسة الاستجواب التمهيدية للفنان فضل شاكر في قصر العدل امام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، والتي اقتصرت على إجراءات شكلية تمهيدًا لانطلاق محاكمته المقرّرة في 15 ديسمبر 2025.

ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب
05:01

ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب

بعد فشل علامتها التجارية الفاخرة للأزياء "fenty "، خسرت الفنانة العالمية ريهانا مبلغًا ضخمًا قدره 36 مليون دولار وقد تم إغلاق المشروع في عام 2021 بعد عدم تحقيقه النجاح المتوقع.

05:01

ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب

بعد فشل علامتها التجارية الفاخرة للأزياء "fenty "، خسرت الفنانة العالمية ريهانا مبلغًا ضخمًا قدره 36 مليون دولار وقد تم إغلاق المشروع في عام 2021 بعد عدم تحقيقه النجاح المتوقع.

ممثلة مصرية تستغيث.. أزمة قلب وسكر تهدد حياتي ووزارة الصحة مطالبة بالتدخل العاجل
06:19
انتهاء جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر وهذا ما حصل
05:14
ريهانا تخسر 36 مليون دولار.. لن تصدقوا ما هو السبب
05:01
حوار "الحلق" بين لميس الحديدي وامينة خليل يثير ضجة واسعة وناقدة فنية تهاجمهما
04:42

