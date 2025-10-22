تطور مفاجئ في قضية الأمير اندرو .. اتهام جديد وخطير يوجه له

في تطوّر جديد يعيد قضية إبستين إلى الواجهة، أصدرت جوفري مذكراتها بعنوان “فتاة لا تخصّ أحداً” في ، لتكشف تفاصيل مؤلمة عن فترة خضوعها لإبستين وشريكته غيلاين ماكسويل، متهمة الأمير آندرو، نجل الراحلة اليزابيث و شقيق الملك ، بالاعتداء عليها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.