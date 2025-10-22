حوار "الحلق" بين لميس الحديدي وامينة خليل يثير ضجة واسعة وناقدة فنية تهاجمهما

وخلال اللقاء، سألت الحديدي ضيفتها عن الحلق الذي ترتديه، لترد أمينة بأنه من علامة "زارا
"، ما أثار دهشة المذيعة التي علّقت قائلة: "أمينة خليل
بتلبس زارا عادي؟"، لتجيبها الفنانة بثقة: "كلنا بنلبس زارا، المهم الشكل يكون حلو، وممكن ألبس حاجة غالية
مع حاجة بسيطة عادي، وبكرر هدومي."
هذا الحوار أثار انتقادات واسعة
من الجمهور وعدد من النقاد الذين اعتبروا أن الأسئلة سطحية وغير ملائمة لمهرجان سينمائي بهذا الحجم.
من بين المنتقدين، هاجمت الناقدة الفنية ماجدة خير الله
اللقاء، وكتبت عبر "فيسبوك
":
"حوار عبثي يدل على حال بعض المذيعات المخضرمات… لميس تجاهلت إن أمينة فنانة لها أدوار مهمة، وركزت على الحلق! إزاي ده يكون موضوع حوار في مهرجان فني كبير؟"
في المقابل، ردّت لميس الحديدي
على الهجوم خلال برنامجها، قائلة:
"أنا وأمينة خليل وزارا عاملين ترند مش عارفة ليه. الحوار كان فيه كلام عن يوسف شاهين
وأفلامها وأفكارها، وسؤالي عن الحلق كان بسيط جدًا في النهاية. أنا بألبس من زارا، ونجيب ساويرس بيلبس من زارا، الموضوع مش مستاهل التريقة دي."
يُذكر أن أمينة خليل لم تُعلّق على الجدل حتى الآن، مكتفية بالصمت وسط استمرار التفاعل الكبير عبر مواقع التواصل.