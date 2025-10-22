حوار "الحلق" بين لميس الحديدي وامينة خليل يثير ضجة واسعة وناقدة فنية تهاجمهما

أثار الحوار الذي أجرته الإعلامية مع الفنانة في برنامج "الصورة" على هامش مهرجان الجونة السينمائي، موجة من الجدل على ، بعد حديثهما عن حلق أمينة الذي لفت انتباه لميس.



وخلال اللقاء، سألت الحديدي ضيفتها عن الحلق الذي ترتديه، لترد أمينة بأنه من علامة " "، ما أثار دهشة المذيعة التي علّقت قائلة: " بتلبس زارا عادي؟"، لتجيبها الفنانة بثقة: "كلنا بنلبس زارا، المهم الشكل يكون حلو، وممكن ألبس حاجة مع حاجة بسيطة عادي، وبكرر هدومي."

هذا الحوار أثار انتقادات من الجمهور وعدد من النقاد الذين اعتبروا أن الأسئلة سطحية وغير ملائمة لمهرجان سينمائي بهذا الحجم.

من بين المنتقدين، هاجمت الناقدة الفنية اللقاء، وكتبت عبر " ":

"حوار عبثي يدل على حال بعض المذيعات المخضرمات… لميس تجاهلت إن أمينة فنانة لها أدوار مهمة، وركزت على الحلق! إزاي ده يكون موضوع حوار في مهرجان فني كبير؟"

في المقابل، ردّت على الهجوم خلال برنامجها، قائلة:

"أنا وأمينة خليل وزارا عاملين ترند مش عارفة ليه. الحوار كان فيه كلام عن وأفلامها وأفكارها، وسؤالي عن الحلق كان بسيط جدًا في النهاية. أنا بألبس من زارا، ونجيب ساويرس بيلبس من زارا، الموضوع مش مستاهل التريقة دي."

يُذكر أن أمينة خليل لم تُعلّق على الجدل حتى الآن، مكتفية بالصمت وسط استمرار التفاعل الكبير عبر مواقع التواصل.