هنا الزاهد: "2025 من أجمل سنين حياتي.. ما بفكرش في الحب ومركّزة في الشغل"

هنا تحدثت عن النجاحات التي حققتها خلال العام، مشيرة إلى أن أعمالها مع نجوم كبار مثل كرارة و عز وتامر حسني كانت نتيجة توفيق من وجهد متواصل، وأضافت: "أنا حياتي كلها بيت وشغل، ما بعملش حاجة تانية."

وعن التغيرات التي طرأت على شخصيتها، أكدت أنها أصبحت أكثر نضجًا وتروّيًا في اتخاذ القرارات، قائلة باللهجة : "كنت الأول يلا كده، دلوقتي لا، بحسبها قوي، ما ينفعش أمشي كده من غير ما أفكر، بقيت عاقلة أكتر وبحسب كل خطوة."

أما عن تعاملها مع الناس، فكشفت أنها لم تعد تثق بسهولة كما في السابق: "كنت الأول بحس باللي قدامي، دلوقتي بقيت جافة المشاعر، ومش بعرف أتعامل مع حد مش حقيقي."

وفي الجزء الأكثر جرأة من الحوار، تطرقت هنا الزاهد إلى موضوع الحب والارتباط، قائلة بطريقتها العفوية: "أنا خجولة جدًا، بس قاتلة... الموضوع بينتهي قبل ما يبدأ، ما بفكرش خالص دلوقتي، مركزة في الشغل جدًا، يمكن بعدين أفكر." وأضافت أن قد يكون نقمة أحيانًا: " الحلوة ممكن تكون مشكلة لو الراجل ما عندوش ثقة في نفسه، لكن اللي واثق في نفسه عمره ما يقلق."

وخلال اللقاء، مازحت قائلة: "في راجل أحلى منك غير أحمد عز طبعًا؟" لتثير موجة من الضحك في الاستوديو.

أما عن تجربتها في مسلسل "إقامة جبرية"، فأوضحت أنها اندمجت بشدة في الدور حتى أن والدتها كانت تشعر بالخوف منها أثناء التصوير، وقالت ضاحكة: "أمي كانت بتخاف مني وأنا بصور، الدور ده كنت عايشاه بجد."

وفي ختام اللقاء، تطرقت هنا إلى موضوع الصحة النفسية، موضحة أنها لا تلجأ للأطباء النفسيين قائلة: "عمري ما رحت لدكتور نفسي، بس مرة قعدت مع دكتور علشان أجهز لشخصية سايكو، وفعلاً ساعدني أفهمها أكتر."

بهذا المزج بين الصراحة والعفوية، استطاعت هنا الزاهد أن تقدم نفسها كفنانة ناضجة تعرف ما تريد، وتضع عملها في مقدمة أولوياتها.