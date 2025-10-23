الممثل التركي كان أورغانجي أوغلو يحسم حقيقة اعتزاله بعد اخبار عن توجهه للزراعة

وخلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي 2025، أوضح أورغانجي أوغلو
أن الشائعة انطلقت بعد نشره صورة في أحد البساتين، فظنّ البعض أنه قرر ترك الفن والعمل في الزراعة، لكنه شدد على أن الزراعة مجرد هواية يمارسها في أوقات فراغه للاستجمام والابتعاد عن ضغوط العمل، قائلاً: "التمثيل هو شغفي الأول ولن أتخلى عنه."
كما كشف النجم التركي
عن جانب من أصوله، مشيراً إلى أن جده من جهة والدته كان سورياً انتقل إلى مدينة إزمير
ثم إلى إسطنبول.
وتحدث أورغانجي أوغلو عن مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات، مؤكدًا أن الاجتهاد وإتقان الحرفة قبل البحث عن الشهرة كانا سر نجاحه. ولفت إلى أن مشاركته في مسلسلي "حب أبدي و"أسرار عائلية"، اللذين حصدا جائزة إيمي
الدولية، شكّلت نقطة تحوّل في مسيرته، ورسّخت اسمه كأحد أبرز الوجوه في الدراما التركية
العالمية.