رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"

وقالت رنا في تصريحاتها:"أي بنت أو سيدة بتحس بتعب لازم تروح للدكتور فورًا ومتهملش، الصحة أهم حاجة، والاهتمام بيها مش رفاهية."
وردّت الفنانة على الشائعات التي ربطت أزمتها بالحسد، مؤكدة أن ما مرت به كان قدراً من الله
، وأضافت:“أنا مؤمنة إن ده اختبار من ربنا، والحمد لله على كل حال”
كما عبّرت رنا رئيس
عن امتنانها الكبير لكل من دعا لها أو سأل عنها أثناء فترة مرضها، قائلة:“بشكر كل حد دعا لي من قلبه، الحب والدعاء هما اللي بيدّوا الإنسان القوة ليكمل”
وكانت رنا قد ظهرت على الريد كاربت في العرض
الخاص لفيلم “السادة الأفاضل” ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب نخبة من النجوم بينهم يسرا، جميلة عوض
، هنا شيحة
، وأسماء أبو اليزيد
، في أول ظهور لها بعد تعافيها وعودتها إلى الأضواء.