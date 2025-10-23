الأخبار
رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"
رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"
رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"

فن

2025-10-23 | 04:20
رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"
Aljadeed
رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"

في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، شاركت الممثلة المصرية رنا رئيس في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2025، حيث وجّهت رسالة مؤثرة للنساء دعت من خلالها إلى الاهتمام بالصحة وعدم التهاون في مراجعة الأطباء عند الشعور بأي تعب.

وقالت رنا في تصريحاتها:"أي بنت أو سيدة بتحس بتعب لازم تروح للدكتور فورًا ومتهملش، الصحة أهم حاجة، والاهتمام بيها مش رفاهية."
وردّت الفنانة على الشائعات التي ربطت أزمتها بالحسد، مؤكدة أن ما مرت به كان قدراً من الله، وأضافت:“أنا مؤمنة إن ده اختبار من ربنا، والحمد لله على كل حال”
كما عبّرت رنا رئيس عن امتنانها الكبير لكل من دعا لها أو سأل عنها أثناء فترة مرضها، قائلة:“بشكر كل حد دعا لي من قلبه، الحب والدعاء هما اللي بيدّوا الإنسان القوة ليكمل”
وكانت رنا قد ظهرت على الريد كاربت في العرض الخاص لفيلم “السادة الأفاضل” ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب نخبة من النجوم بينهم يسرا، جميلة عوض، هنا شيحة، وأسماء أبو اليزيد، في أول ظهور لها بعد تعافيها وعودتها إلى الأضواء.

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال
07:37

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال

كشف المخرج أحمد جمال والممثلة المصرية رانيا يوسف لأول مرة عن كواليس زواجهما خلال لقائهما في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد.

07:37

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال

كشف المخرج أحمد جمال والممثلة المصرية رانيا يوسف لأول مرة عن كواليس زواجهما خلال لقائهما في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد.

بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"
06:40

بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"


حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي – The Real Influencer تتابعونها الليلة الساعة 10 مساء على شاشة الجديد.

06:40

بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"


حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي – The Real Influencer تتابعونها الليلة الساعة 10 مساء على شاشة الجديد.

الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!
05:07

الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!

نجت الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو، التي احتفلت مؤخرًا بأول تجربة أمومة لها، هي وزوجها وطفلتها حديثة الولادة من حادث مرور خطير وقع يوم 22 أكتوبر 2025 في شارع بغداد بمنطقة كاديكوي بإسطنبول.

05:07

الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!

نجت الممثلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو، التي احتفلت مؤخرًا بأول تجربة أمومة لها، هي وزوجها وطفلتها حديثة الولادة من حادث مرور خطير وقع يوم 22 أكتوبر 2025 في شارع بغداد بمنطقة كاديكوي بإسطنبول.

رانيا يوسف تكسر الجدل حول زواجها الرابع وتكشف فارق السن مع زوجها أحمد جمال
07:37
بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"
06:40
الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!
05:07
الممثل التركي كان أورغانجي أوغلو يحسم حقيقة اعتزاله بعد اخبار عن توجهه للزراعة
03:49

