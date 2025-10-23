رنا رئيس بعد أزمة اجهاضها: "الصحة مش رفاهية.. وروحي للدكتور فورا"

في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية ، شاركت الممثلة في فعاليات 2025، حيث وجّهت رسالة مؤثرة للنساء دعت من خلالها إلى الاهتمام بالصحة وعدم التهاون في مراجعة الأطباء عند الشعور بأي تعب.



وقالت رنا في تصريحاتها:"أي بنت أو سيدة بتحس بتعب لازم تروح للدكتور فورًا ومتهملش، الصحة أهم حاجة، والاهتمام بيها مش رفاهية."

وردّت الفنانة على الشائعات التي ربطت أزمتها بالحسد، مؤكدة أن ما مرت به كان قدراً من ، وأضافت:“أنا مؤمنة إن ده اختبار من ربنا، والحمد لله على كل حال”

كما عبّرت عن امتنانها الكبير لكل من دعا لها أو سأل عنها أثناء فترة مرضها، قائلة:“بشكر كل حد دعا لي من قلبه، الحب والدعاء هما اللي بيدّوا الإنسان القوة ليكمل”

وكانت رنا قد ظهرت على الريد كاربت في الخاص لفيلم “السادة الأفاضل” ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب نخبة من النجوم بينهم يسرا، ، ، وأسماء ، في أول ظهور لها بعد تعافيها وعودتها إلى الأضواء.