الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!

وذكرت المصادر أن حادث التصادم وقع بين مركبتين، مما أدى إلى انقلاب إحدى المركبتين نحو الرصيف الذي كانت تسير عليه إيرام وعائلتها. تم نقل إيرام إلى مستشفى في منطقة أوسكودار
لتلقي الفحوصات اللازمة، وأكدت المصادر الطبية أن حالتها مستقرة ولا تهديد على حياتها، كما أن زوجها أورال كاسبار وطفلتهما بخير.
وصلت فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فتح تحقيق رسمي من قبل النيابة العامة
في منطقة أناضولو بإسطنبول لمعرفة ملابسات الحادث.
يُذكر أن إيرام كانت قد ابتعدت مؤخرًا عن الأضواء، وشاركت جمهورها فرحتها بأمومتها عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة سعادتها بمولودتها. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لحوادث، إذ سبق أن تعرّضت في الصيف الماضي لإصابة طفيفة أثناء عطلتها.