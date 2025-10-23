الممثلة التركية إيرام هيلفاجي تنجو بأعجوبة رفقة عائلتها من حادث مرور خطير!

نجت الممثلة إيرام هيلفاجي ، التي احتفلت مؤخرًا بأول تجربة أمومة لها، هي وزوجها وطفلتها حديثة الولادة من حادث مرور خطير وقع يوم 22 أكتوبر 2025 في شارع بمنطقة بإسطنبول.



وذكرت المصادر أن حادث التصادم وقع بين مركبتين، مما أدى إلى انقلاب إحدى المركبتين نحو الرصيف الذي كانت تسير عليه إيرام وعائلتها. تم نقل إيرام إلى مستشفى في لتلقي الفحوصات اللازمة، وأكدت المصادر الطبية أن حالتها مستقرة ولا تهديد على حياتها، كما أن زوجها أورال كاسبار وطفلتهما بخير.

وصلت فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فتح تحقيق رسمي من قبل في منطقة أناضولو بإسطنبول لمعرفة ملابسات الحادث.

يُذكر أن إيرام كانت قد ابتعدت مؤخرًا عن الأضواء، وشاركت جمهورها فرحتها بأمومتها عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة سعادتها بمولودتها. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لحوادث، إذ سبق أن تعرّضت في الصيف الماضي لإصابة طفيفة أثناء عطلتها.