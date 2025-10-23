بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"

الأخبار
فن

2025-10-23 | 06:40
حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي – The Real Influencer تتابعونها الليلة الساعة 10 مساء على شاشة الجديد.

 
تأتي الحلقة بمشاركة الممثلة السورية جيني إسبر، إلى جانب المؤثرين المعروفين ماجد العجلاني، كريم وزان، وسارة أبو شيخة، حيث يناقش الضيوف تصريحات صادمة ومواقف جريئة تتعلق بمهنة التأثير الرقمي، وتأثيرهم على صناعة الرأي العام.
 
تسلط الحلقة الضوء على مدى تأثير المؤثرين في تشكيل آراء الجمهور، وما إذا كانوا يتحملون مسؤولية أكبر تجاه متابعيهم، أو إذا كانت حياتهم الشخصية تتداخل بشكل مبالغ فيه مع أعمالهم وتأثيرهم.
 
يشار الى انه يمكن مشاهدة الحلقة كاملة ايضاً يوم غد الجمعة الساعة 9 مساء على قناة الجديد فن عبر يوتيوب، حيث ينتظر الجمهور حلقة مثيرة للنقاش حول عالم المؤثرين وتحدياتهم.
 
 

