بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"

تأتي الحلقة بمشاركة الممثلة ، إلى جانب المؤثرين المعروفين ماجد العجلاني، وزان، وسارة أبو شيخة، حيث يناقش الضيوف تصريحات صادمة ومواقف جريئة تتعلق بمهنة التأثير الرقمي، وتأثيرهم على صناعة الرأي العام.

تسلط الحلقة الضوء على مدى تأثير المؤثرين في تشكيل آراء الجمهور، وما إذا كانوا يتحملون مسؤولية أكبر تجاه متابعيهم، أو إذا كانت حياتهم الشخصية تتداخل بشكل مبالغ فيه مع أعمالهم وتأثيرهم.

يشار الى انه يمكن مشاهدة الحلقة كاملة ايضاً يوم غد الجمعة الساعة 9 مساء على فن عبر ، حيث ينتظر الجمهور حلقة مثيرة للنقاش حول عالم المؤثرين وتحدياتهم.