بين المواقف المحرجة والتصريحات الجريئة.. جيني اسبر ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي"

شهدت الفنانة هدى المفتي موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث لاحظ الجمهور فقدانها الملحوظ للوزن وظهورها بملامح نحافة شديدة، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول حالتها الصحية.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولاً واسعاً لصورة قيل إنها تجمع الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد شاكر داخل قصر العدل في بيروت، أثناء جلسة استجواب في إحدى القضايا العالقة ضد الفنان. وقد أثارت الصورة جدلاً وتفاعلاً كبيراً بين الجمهور، لكون ظهور شاكر في الأماكن العامة يُعد نادراً منذ ابتعاده عن الأضواء عقب أحداث عبرا في صيدا عام 2013.
طمأن الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ذراعه.