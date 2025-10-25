فيديو من داخل منزل فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بعد تسليمه نفسه للقضاء اللبناني

ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد أكثر من أسبوعين على تسليم شاكر نفسه إلى القضاء اللبناني، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية. وقد خضع الفنان اللبناني خلال الأيام الماضية لجلسة استجواب أمام القضاء، تمهيداً لبدء إجراءات محاكمته الرسمية في القضايا العالقة بحقه.
ويُذكر أن شاكر كان قد أمضى سنوات في مخيم عين الحلوة قبل تسليمه نفسه، حيث ظلّ بعيداً عن الأضواء، مكتفياً بالتواصل المحدود مع جمهوره عبر تسجيلات ومقاطع صوتية متفرقة، قبل أن يقرر مواجهة القضاء اللبناني بعد سنوات من الغياب.
في أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير، فاجأ الجمهور الكويتي النجم ماجد المهندس خلال حفله الغنائي مساء الجمعة 24 أكتوبر، حيث احتفلوا بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم السبت 25 أكتوبر بطريقة مميزة على مسرح مدينة الكويت للمحركات الرياضية. وقدّم الجمهور له باقة ورد كبيرة وتورتة وسط تصفيق حار وهتافات محبة من الحضور.
تصدر اسما الفنانة المصرية منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زواجهما رسميًا عقب تسريب وثيقة الزواج التي أثارت موجة واسعة من الجدل بين الجمهور.
تألقت الفنانة اللبنانية إليسا على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، حيث شاركت النجم وائل كفوري إحياء حفل مميز على مسرح أبو بكر سالم، وقدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد كلماتها وتفاعل مع أدائها العاطفي والحيوي.