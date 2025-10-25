وائل كفوري يبكي على المسرح خلال حفله في موسم الرياض

أشعل أجواء في حفل ضخم من تنظيم شركة بنش مارك، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي الذي ردد أغانيه بصوت واحد. لكن أكثر ما لفت الأنظار في الحفل كان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة مؤثرة خلال أدائه أغنية "عمري كلو"، إذ لم يتمالك وائل دموعه وانهمرت على المسرح أمام الجمهور، في تفاعل معه الحضور بالتصفيق والتشجيع، مؤكدين حبهم الكبير للنجم اللبناني.