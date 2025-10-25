الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وائل كفوري يبكي على المسرح خلال حفله في موسم الرياض
وائل كفوري يبكي على المسرح خلال حفله في موسم الرياض
A-
A+

وائل كفوري يبكي على المسرح خلال حفله في موسم الرياض

فن

2025-10-25 | 05:34
وائل كفوري يبكي على المسرح خلال حفله في موسم الرياض
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وائل كفوري يبكي على المسرح خلال حفله في موسم الرياض

أحيا النجم اللبناني وائل كفوري أمسية طربية مميزة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، حيث استمتع جمهور المسرح الذي تزيَّن بتفاصيل فنية مُبدعة وأجواء موسيقية راقية بقائمة من أجمل أغانيه التي تنوّعت بين الكلاسيكيات والرومانسية، مقدّماً توليفة من أبرز إبداعاته التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب.

وائل كفوري أشعل أجواء الرياض في حفل ضخم من تنظيم شركة بنش مارك، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي الذي ردد أغانيه بصوت واحد. لكن أكثر ما لفت الأنظار في الحفل كان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة مؤثرة خلال أدائه أغنية "عمري كلو"، إذ لم يتمالك وائل دموعه وانهمرت على المسرح أمام الجمهور، في مشهد صادق تفاعل معه الحضور بالتصفيق والتشجيع، مؤكدين حبهم الكبير للنجم اللبناني.

اقرأ ايضا في فن

الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح
06:01

الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح

في أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير، فاجأ الجمهور الكويتي النجم ماجد المهندس خلال حفله الغنائي مساء الجمعة 24 أكتوبر، حيث احتفلوا بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم السبت 25 أكتوبر بطريقة مميزة على مسرح مدينة الكويت للمحركات الرياضية. وقدّم الجمهور له باقة ورد كبيرة وتورتة وسط تصفيق حار وهتافات محبة من الحضور.

06:01

الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح

في أجواء مفعمة بالمحبة والتقدير، فاجأ الجمهور الكويتي النجم ماجد المهندس خلال حفله الغنائي مساء الجمعة 24 أكتوبر، حيث احتفلوا بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم السبت 25 أكتوبر بطريقة مميزة على مسرح مدينة الكويت للمحركات الرياضية. وقدّم الجمهور له باقة ورد كبيرة وتورتة وسط تصفيق حار وهتافات محبة من الحضور.

بعد اعلان زواجهما رسميا.. من هو احمد الجنايني زوج منة شلبي؟
05:57

بعد اعلان زواجهما رسميا.. من هو احمد الجنايني زوج منة شلبي؟

تصدر اسما الفنانة المصرية منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زواجهما رسميًا عقب تسريب وثيقة الزواج التي أثارت موجة واسعة من الجدل بين الجمهور.

05:57

بعد اعلان زواجهما رسميا.. من هو احمد الجنايني زوج منة شلبي؟

تصدر اسما الفنانة المصرية منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان زواجهما رسميًا عقب تسريب وثيقة الزواج التي أثارت موجة واسعة من الجدل بين الجمهور.

اليسا توجه رسالة عفولة لـ وائل كفوري في موسم الرياض: حياة قلبي!
05:49

اليسا توجه رسالة عفولة لـ وائل كفوري في موسم الرياض: حياة قلبي!

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، حيث شاركت النجم وائل كفوري إحياء حفل مميز على مسرح أبو بكر سالم، وقدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد كلماتها وتفاعل مع أدائها العاطفي والحيوي.

05:49

اليسا توجه رسالة عفولة لـ وائل كفوري في موسم الرياض: حياة قلبي!

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، حيث شاركت النجم وائل كفوري إحياء حفل مميز على مسرح أبو بكر سالم، وقدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد كلماتها وتفاعل مع أدائها العاطفي والحيوي.

اخترنا لك
الجمهور الكويتي يفاجئ ماجد المهندس ويحتفل بعيد ميلاده على المسرح
06:01
بعد اعلان زواجهما رسميا.. من هو احمد الجنايني زوج منة شلبي؟
05:57
اليسا توجه رسالة عفولة لـ وائل كفوري في موسم الرياض: حياة قلبي!
05:49
جيني إسبر تنهال بالضرب على أحدهم دفاعا عن شرفها : "أكل نصيبه"
05:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025