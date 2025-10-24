الأخبار
منة شلبي تعلن رسميا زواجها من المنتج احمد الجنايني

فن

2025-10-24 | 14:22
أعلنت الفنانة منة شلبي عبر موقع القاهرة 24 زواجها رسميًا من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أنها عقدت قرانها خلال الفترة الماضية، وقدّمت الشكر لكل من شاركها الفرحة وهنأها بهذه الخطوة.

منة أوضحت في تصريحاتها أنها لم تُعلن الخبر في حينه بسبب الظروف الصحية التي تمر بها والدتها، معتبرة أن خصوصية حياتها الشخصية أمر يجب أن يُحترم، مضيفة: "ما أعلنتش عن الموضوع علشان ظروف ماما الصحية ووجب أحتفظ بخصوصيتي".

وأضافت شلبي أنها تحب أن تُعرف من خلال أعمالها الفنية لا حياتها الخاصة، وقالت: "بحب الناس يشوفوني من خلال شغلي وأعمالي الفنية مش حياتي الشخصية". وأكدت أنها كانت تنوي إعلان الخبر في الوقت والطريقة التي تناسبها، موضحة: "أنا مش أي حد تاني".

وعبّرت الفنانة عن استغرابها الشديد من تسريب صورة قسيمة الزواج وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها لم تتوقع أن تصبح حياتها الخاصة مادة للتريند: "اتفاجئت جدًا واستغربت لما صورة قسيمة الجواز انتشرت على السوشيال ميديا… أنا مش بحب حياتي تبقى تريند ومش ده مجدي من زمان".

