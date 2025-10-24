منة شلبي تعلن رسميا زواجها من المنتج احمد الجنايني

منة أوضحت في تصريحاتها أنها لم تُعلن الخبر في حينه بسبب التي تمر بها والدتها، معتبرة أن خصوصية حياتها الشخصية أمر يجب أن يُحترم، مضيفة: "ما أعلنتش عن الموضوع علشان ظروف الصحية ووجب أحتفظ بخصوصيتي".

وأضافت شلبي أنها تحب أن تُعرف من خلال أعمالها الفنية لا حياتها الخاصة، وقالت: "بحب الناس يشوفوني من خلال شغلي وأعمالي الفنية مش حياتي الشخصية". وأكدت أنها كانت تنوي إعلان الخبر في الوقت والطريقة التي تناسبها، موضحة: "أنا مش أي حد ".

وعبّرت الفنانة عن استغرابها الشديد من تسريب صورة قسيمة الزواج وانتشارها على ، قائلة إنها لم تتوقع أن تصبح حياتها الخاصة مادة للتريند: "اتفاجئت جدًا واستغربت لما صورة قسيمة الجواز انتشرت على السوشيال ميديا… أنا مش بحب حياتي تبقى ومش ده مجدي من زمان".