اليسا توجه رسالة عفولة لـ وائل كفوري في موسم الرياض: حياة قلبي!

ظهرت إليسا بإطلالة لافتة بفستان فضي أنيق من دون أكمام، نسقته مع قفازات من اللون نفسه، فخطف حضورها الأنظار وعدسات المصورين. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من كواليس الحفل، أبرزها مقطع جمعها بوائل كفوري أمام الصحافيين، حيث توجهت إليه بعفوية قائلة: "حياة قلبي"، في لحظة نالت إعجاب المتابعين الذين أشادوا بعفويتها وبالانسجام الواضح بين النجمين.
وشهد الحفل لحظة مؤثرة أخرى عندما فاجأت الإعلامية أنابيلا هلال إليسا على المسرح بمناسبة اقتراب عيد ميلادها، فغنّت لها مع الجمهور أغنية "عيد ميلاد سعيد"، بينما ظهرت خلفية المسرح مزينة بعبارة "عام سعيد"، وسط تصفيق حار من الحضور الذين شاركوا النجمة اللبنانية احتفالها.
وفي كلمتها على المسرح، عبّرت إليسا عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في موسم الرياض قائلة إنها تتواجد في بلد يحب الفن والموسيقى والانفتاح والحياة، شاكرة الجمهور السعودي وشركة بنش مارك على التنظيم المميز. كما أوضحت خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا الحفل أنها تشعر بسعادة خاصة كل مرة تغني فيها في المملكة، مؤكدة أن حفلاً واحداً في السعودية يكفيها كل عام لما تلمسه من حب وتقدير من الجمهور السعودي.