بعد اعلان زواجهما رسميا.. من هو احمد الجنايني زوج منة شلبي؟

أكدت منة شلبي في تصريحات لوسائل الإعلام أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة بعيدًا عن الكاميرات، احترامًا لخصوصية حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن تأجيل الإعلان جاء بسبب الظروف الصحية التي تمر بها والدتها الفنانة زيزي مصطفى، ورغبتها في إبقاء ضمن نطاق العائلة فقط.

وكانت وثيقة الزواج قد تم تداولها عبر ، وأظهرت توقيع منة شلبي وأحمد الجنايني بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر 2025، قبل أن تُحذف من الحساب الذي نشرها أولاً، ما زاد من الجدل قبل تأكيد الخبر رسميًا من الطرفين.

يُذكر أن الجنايني، المولود في يناير 1976، يُعد من أبرز المنتجين في مجالَي السينما والدراما في مصر، حيث بدأ مشواره عام 2007 من خلال برنامج "الشقة" الذي قدمته الفنانة هند صبري، قبل أن يتجه إلى الإنتاج الفني ويحقق نجاحات لافتة.

من أبرز أعماله فيلم "وقفة رجالة"، ومسلسلا "موضوع عائلي" و"كتالوج"، إضافة إلى فيلم "فيها إيه يعني" للنجم ماجد الكدواني الذي عُرض عام 2025. ويستعد حاليًا لإطلاق عمل جديد بعنوان "سنة أولى طلاق" المقرر في موسم 2026، من تأليف وبطولة ماجد الكدواني.

وخلال السنوات الماضية، لاحقت الجنايني شائعات حول ارتباطه بعدد من الفنانات، أبرزهن آيتن عامر، إلا أنه نفى تلك واتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجيها.

ورغم عدم توثيق أي ظهور علني يجمع منة شلبي وأحمد الجنايني خلال مهرجان الجونة السينمائي 2025، فإن الأخير حرص على حضور الندوة الخاصة بتكريمها في المهرجان، حيث تسلمت جائزة "الإنجاز الإبداعي"، في خطوة فسّرها البعض بأنها إشارة مبكرة إلى العلاقة التي توجت رسميًا بالزواج.