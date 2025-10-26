الأخبار
مشية بيلا حديد في عرض فيكتوريا سيكريت تلفت الأنظار.. وهي ترد
مشية بيلا حديد في عرض فيكتوريا سيكريت تلفت الأنظار.. وهي ترد
مشية بيلا حديد في عرض فيكتوريا سيكريت تلفت الأنظار.. وهي ترد

فن

2025-10-26 | 05:53
مشية بيلا حديد في عرض فيكتوريا سيكريت تلفت الأنظار.. وهي ترد
Aljadeed
مشية بيلا حديد في عرض فيكتوريا سيكريت تلفت الأنظار.. وهي ترد

خرجت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عن صمتها بعد موجة الجدل التي أثارها ظهورها خلال عرض فيكتوريا سيكريت 2025 الذي أُقيم في 15 تشرين الأوّل/أكتوبر، عقب انتشار مقطع مصوّر على "تيك توك" أظهرها تمشي على المنصّة بطريقة وصفها المتابعون بأنها "مرهقة" و"باهتة".

وأوضحت بيلا، البالغة من العمر 29 عاماً، أن السبب وراء ذلك هو عدم تعافيها الكامل بعد رحلة علاج طويلة من مرض "لايم" الذي عانت منه خلال الأشهر الماضية. وقالت في تعليق عبر حسابها: "ما زلت لم أستعد طاقتي بالكامل بعد فترة مرضي، لكنني بذلت قصارى جهدي. أنا بخير، أقسم لكم. آسفة إذا خيبت آمالكم، أحبكم بصدق."

العارضة الفلسطينية الأصل تعرّضت لسيلٍ من الانتقادات على مواقع التواصل، إذ اعتبر بعض المعلّقين أنّ مشيتها بدت غير مريحة مقارنة بإطلالاتها السابقة. وكتب أحدهم: "ماذا تفعل بذراعيها؟ مشيتها غريبة جدّاً مقارنة بأول مرة ظهرت فيها في العرض."

في المقابل، دافع كثيرون عنها بعد كشفها حقيقة ما حصل، خاصة بعدما بيّنت أن الأجنحة البيضاء التي ارتدتها خلال العرض بلغ وزنها نحو 23 كيلوغراماً، ما جعل الحركة على المنصّة أكثر صعوبة.

بيلا نشرت أيضاً صورة عبر خاصية “الستوري” على "إنستغرام"، ظهرت فيها في نهاية العرض بإطلالة لافتة تألّفت من صدريّة بيضاء مرصّعة بالترتر الفضي وحزامٍ يثبّت الجوارب الشفافة، مع تسريحة جانبية لشعرها الأشقر أضفت مزيداً من الأناقة على حضورها.

ورغم التعب والانتقادات، أثبتت بيلا حديد مجدّداً مكانتها بين نجمات عروض الأزياء العالميّة، مؤكّدة أن الشغف بالمهنة أقوى من أي عارضٍ صحيّ.

جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة
جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة

خاضت الممثلة السورية جيني إسبر تحدي أسئلة الجمهور في فقرة "Challenge Accepted" ضمن كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي - The Real Influencer" الذي يُعرض على شاشة الجديد.

فضل شاكر يقترب من تبرئته.. إسقاط تهمتي "الإساءة" و"تبييض الأموال"
محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
