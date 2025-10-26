مشية بيلا حديد في عرض فيكتوريا سيكريت تلفت الأنظار.. وهي ترد

وأوضحت ، البالغة من العمر 29 عاماً، أن السبب وراء ذلك هو عدم تعافيها الكامل بعد رحلة علاج طويلة من مرض "لايم" الذي عانت منه خلال الأشهر الماضية. وقالت في تعليق عبر حسابها: "ما زلت لم أستعد طاقتي بالكامل بعد فترة مرضي، لكنني بذلت قصارى جهدي. أنا بخير، أقسم لكم. آسفة إذا خيبت آمالكم، أحبكم بصدق."

العارضة الأصل تعرّضت لسيلٍ من الانتقادات على مواقع التواصل، إذ اعتبر بعض المعلّقين أنّ مشيتها بدت غير مريحة مقارنة بإطلالاتها السابقة. وكتب أحدهم: "ماذا تفعل بذراعيها؟ مشيتها غريبة جدّاً مقارنة بأول مرة ظهرت فيها في ."

في المقابل، دافع كثيرون عنها بعد كشفها حقيقة ما حصل، خاصة بعدما بيّنت أن الأجنحة البيضاء التي ارتدتها خلال العرض بلغ وزنها نحو 23 كيلوغراماً، ما جعل الحركة على المنصّة أكثر صعوبة.

بيلا نشرت أيضاً صورة عبر خاصية “الستوري” على " "، ظهرت فيها في نهاية العرض بإطلالة لافتة تألّفت من صدريّة بيضاء مرصّعة بالترتر وحزامٍ يثبّت الجوارب الشفافة، مع تسريحة جانبية لشعرها الأشقر أضفت مزيداً من الأناقة على حضورها.

ورغم التعب والانتقادات، أثبتت مجدّداً مكانتها بين نجمات عروض الأزياء العالميّة، مؤكّدة أن الشغف بالمهنة أقوى من أي عارضٍ صحيّ.