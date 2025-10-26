زفاف فني مميز.. أحمد جمال وفرح الموجي يدخلان القفص الذهبي في القاهرة

شهد الحفل لحظات مؤثرة خلال عقد القران الذي تخلله تصفيق الحضور ودعواتهم للعروسين بحياة سعيدة. وانتشرت عبر الصور الأولى من الزفاف، حيث ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة، بينما خطفت فرح الأنظار بفستان أبيض بسيط يجمع بين الأناقة والرقة، ما أضفى على الحفل طابعاً رومانسياً مميزاً.

وعبّر عن سعادتهما الكبيرة بهذه المناسبة، شاكرين كل من شاركهما فرحتهما. وقد شارك في الحفل عدد من أبرز نجوم الساحة الفنية، من بينهم هاني رمزي، روجينا، شيماء سيف، بوسي شلبي، مصطفى كامل، رنا ، ومحمد لطفي، وسط أجواء من الغناء والرقص والبهجة التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

قبل الزفاف بأيام، نظّم أحمد جمال احتفالية خاصة في مسقط رأسه بمدينة طنطا بمحافظة ، شارك فيها الأهل وأبناء المنطقة الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل في ، وقال خلال كلمته إنّ “الفرحة الحقيقية تكون دائماً وسط الناس اللي بدأ منهم الطريق”.

ويُذكر أنّ أحمد جمال كان قد أعلن خطبته على فرح الموجي في الثاني/يناير الماضي خلال احتفال عائلي بسيط، لتتوج قصة الحب بزواج يجمع بين صوتين من عائلتين موسيقيتين عريقتين، إذ تُعد فرح حفيدة الموسيقار الكبير الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي، في لقاء فني وعاطفي يجمع بين جيلين من عشّاق الموسيقى في مصر.