أحمد الجنايني ينشر رسالة رومانسية مؤثرة لمنة شلبي: "هي كل شيء"

وأوضحت في تصريحاتها أنّ تأجيل الإعلان عن الزواج جاء حرصًا على خصوصيتها وحياتها الشخصية، مشيرة إلى أنّ التي مرّت بها والدتها، الفنانة زيزي مصطفى، كانت أحد الأسباب التي دفعتها إلى تأجيل العائلي.

في المقابل، نشر الجنايني عبر حسابه الرسمي على " " صورة جمعته بزوجته منة شلبي، مرفقًا تعليقًا مؤثرًا قال فيه: "بالنسبة للعالم فهي نجمة، أما بالنسبة لي فهي كل شيء". المنشور حصد تفاعلًا واسعًا من الجمهور ونجوم الوسط الفني، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا الارتباط، واعتبر كثيرون أن يشكلان "أحد أجمل الفنية في مصر".

الخبر الذي بدأ بتداول وثيقة زواج رسمية، أثار في بدايته موجة من التساؤلات على ، قبل أن تتأكد صحته بعد التحقق من ختم الوثيقة وتاريخها، ثم إعلان منة شلبي بنفسها لتضع حدًا للشائعات.

وفي أوّل ظهور علني لهما بعد إعلان الزواج، خطفت منة شلبي والمنتج الجنايني الأنظار على السجادة الحمراء قبل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرا في لقطة رومانسية لاقت ترحيبًا واسعًا من الجمهور وعدسات الإعلام، في تتويج رسمي لقصة حبّ امتدت بعيدًا عن الأضواء قبل أن تُعلَن أخيرًا أمام الجميع.