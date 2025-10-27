الأخبار
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

فن

2025-10-27 | 06:41
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟
سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

وجّهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة حازمة ضد التنمر والتعليقات السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالت موجة من التنمر ابنها كريستيانو إثر نشرها صوراً وفيديوهات تجمعهما عبر حساباتها الرسمية.

وفي حديثها لبرنامج "إي تي بالعربي"، عبّرت سيرين عن استيائها من تجاوز بعض المتابعين للحدود، مؤكدة أن ما يجري على المنصات الرقمية يشبه "السجن الافتراضي" الذي يعيش فيه الناس تحت وطأة التعليقات الجارحة. وقالت: "عدد المجرمين على الإنترنت أصبح يفوق المجرمين في السجون الحقيقية، لأن الإساءة اللفظية والتنمر والتحريض هي جرائم أخلاقية، وسيُحاسَب أصحابها في الآخرة."

سيرين تحدثت أيضاً عن علاقتها القوية بابنها كريستيانو، الذي يشاركها الكثير من اللحظات اليومية، خاصة خلال تصوير مسلسلها الجديد "كذبة سودا".

وكشفت أن ابنها يحب مرافقتها إلى موقع التصوير ويقترح عليها أفكاراً طريفة للبقاء إلى جانبها، حتى إنه طلب من مدرسته إذناً خاصاً ليقضي مزيداً من الوقت معها.

كما وصفت نجلها بأنه يتمتع بشخصية مرحة وموهبة فنية لافتة، معتبرة إياه "الممثل الصغير" و"أجمل منافس لها على السوشيال ميديا"، مضيفة أنها فخورة به وبابنتها تاليا وتعتبرهما مصدر سعادتها الأكبر.

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة
09:20

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الإعلامي والأكاديمي في لبنان بعد رحيل الإعلامي والأستاذ الجامعي بسام البراك، الذي شكّل رحيله خسارة كبيرة للمهنة وللغة العربية التي كان أحد أبرز المدافعين عنها.

09:20

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الإعلامي والأكاديمي في لبنان بعد رحيل الإعلامي والأستاذ الجامعي بسام البراك، الذي شكّل رحيله خسارة كبيرة للمهنة وللغة العربية التي كان أحد أبرز المدافعين عنها.

مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"
08:58

مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"

تحدثت الفنانة المصرية مي عز الدين بصراحة عن علاقتها بالنجم الكبير عادل إمام خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج "بوب كورنر" الذي تقدّمه الفنانة هبة عبد الغني عبر إحدى المنصات الرقمية، كاشفة عن تفاصيل خاصة في علاقتها بعائلة الزعيم التي تعتبرها من أقرب الناس إلى قلبها.

08:58

مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"

تحدثت الفنانة المصرية مي عز الدين بصراحة عن علاقتها بالنجم الكبير عادل إمام خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج "بوب كورنر" الذي تقدّمه الفنانة هبة عبد الغني عبر إحدى المنصات الرقمية، كاشفة عن تفاصيل خاصة في علاقتها بعائلة الزعيم التي تعتبرها من أقرب الناس إلى قلبها.

سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو
08:54

سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو

تواصل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تألقها الفني مع حفاظها على توازنها العائلي، مؤكدة أن عائلتها تبقى الأولوية رغم انشغالاتها. وفي مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، عبّرت عن حبها الكبير لولديها كريستيانو وتاليا بقولها: "كريستيانو رحمه ابني هو غرام قلبي، وتاليا روح قلبي، وما فيني أخبرك قديش أنا فخورة فيهم."

08:54

سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو

تواصل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تألقها الفني مع حفاظها على توازنها العائلي، مؤكدة أن عائلتها تبقى الأولوية رغم انشغالاتها. وفي مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، عبّرت عن حبها الكبير لولديها كريستيانو وتاليا بقولها: "كريستيانو رحمه ابني هو غرام قلبي، وتاليا روح قلبي، وما فيني أخبرك قديش أنا فخورة فيهم."

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة
09:20
مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"
08:58
سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو
08:54
كاتي بيري وجاستن ترودو يؤكدان علاقتهما رسميًا في باريس
08:49

