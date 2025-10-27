سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

وفي حديثها لبرنامج "إي تي بالعربي"، عبّرت سيرين عن استيائها من تجاوز بعض المتابعين للحدود، مؤكدة أن ما يجري على المنصات الرقمية يشبه "السجن الافتراضي" الذي يعيش فيه الناس تحت وطأة التعليقات الجارحة. وقالت: "عدد المجرمين على الإنترنت أصبح يفوق المجرمين في السجون الحقيقية، لأن الإساءة اللفظية والتنمر والتحريض هي جرائم أخلاقية، وسيُحاسَب أصحابها في الآخرة."

سيرين تحدثت أيضاً عن علاقتها القوية بابنها كريستيانو، الذي يشاركها الكثير من اللحظات اليومية، خاصة خلال تصوير مسلسلها الجديد "كذبة سودا".

وكشفت أن ابنها يحب مرافقتها إلى موقع التصوير ويقترح عليها أفكاراً طريفة للبقاء إلى جانبها، حتى إنه طلب من مدرسته إذناً خاصاً ليقضي مزيداً من الوقت معها.

كما وصفت نجلها بأنه يتمتع بشخصية مرحة وموهبة فنية لافتة، معتبرة إياه "الممثل الصغير" و"أجمل منافس لها على السوشيال ميديا"، مضيفة أنها فخورة به وبابنتها وتعتبرهما مصدر سعادتها الأكبر.