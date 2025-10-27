الأخبار
الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة
الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة
الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة

2025-10-27 | 07:59
الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة
الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة

اتخذت وزارة الداخلية العراقية سلسلة من الإجراءات القانونية بحق عدد من صانعي المحتوى في البلاد، كان أبرزها ضد البلوغر والإعلامية آية خليل، بعد اتهامها بنشر مواد وصفت بأنها "مخلة بالحياء والآداب العامة"، ضمن الحملة المستمرة التي تشنها السلطات منذ مطلع العام الجاري لمكافحة ما يُعرف بـ"المحتوى الهابط".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لجنة مكافحة المحتوى الهابط في الوزارة تابعت المقاطع والمنشورات التي بثّتها خليل عبر حساباتها على مختلف المنصات، واعتبرتها مخالفة للقيم الاجتماعية والأخلاقية، مشيرة إلى أنه تمّت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في الاتهامات الموجّهة إليها.

الحملة، التي تُعدّ الأوسع من نوعها في العراق، لم تتوقف عند آية خليل فحسب، بل طالت أيضاً الناشطة زينب يوسف، إحدى أبرز صانعات المحتوى على تطبيق "تيك توك"، بعد نشرها مقاطع تتضمن إيحاءات اعتبرتها اللجنة “غير لائقة” وتتنافى مع الذوق العام، ما استدعى تحريك دعوى قضائية بحقها.

ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة قرارات مماثلة أصدرتها السلطات خلال الأشهر الماضية ضد مؤثرين عراقيين، حيث كانت البداية في يناير الماضي حين أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن أربعة أشهر على الشابة رزان محمد، بعد إدانتها بنشر صور ومقاطع عدّتها الجهات المختصة “مخالفة للآداب العامة”. وقد ساهمت تلك القضية في تسليط الضوء على الجدل المتصاعد بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الاجتماعية في المجتمع العراقي.

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة
09:20

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الإعلامي والأكاديمي في لبنان بعد رحيل الإعلامي والأستاذ الجامعي بسام البراك، الذي شكّل رحيله خسارة كبيرة للمهنة وللغة العربية التي كان أحد أبرز المدافعين عنها.

09:20

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة

خيم الحزن على الوسط الإعلامي والأكاديمي في لبنان بعد رحيل الإعلامي والأستاذ الجامعي بسام البراك، الذي شكّل رحيله خسارة كبيرة للمهنة وللغة العربية التي كان أحد أبرز المدافعين عنها.

مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"
08:58

مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"

تحدثت الفنانة المصرية مي عز الدين بصراحة عن علاقتها بالنجم الكبير عادل إمام خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج "بوب كورنر" الذي تقدّمه الفنانة هبة عبد الغني عبر إحدى المنصات الرقمية، كاشفة عن تفاصيل خاصة في علاقتها بعائلة الزعيم التي تعتبرها من أقرب الناس إلى قلبها.

08:58

مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"

تحدثت الفنانة المصرية مي عز الدين بصراحة عن علاقتها بالنجم الكبير عادل إمام خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج "بوب كورنر" الذي تقدّمه الفنانة هبة عبد الغني عبر إحدى المنصات الرقمية، كاشفة عن تفاصيل خاصة في علاقتها بعائلة الزعيم التي تعتبرها من أقرب الناس إلى قلبها.

سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو
08:54

سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو

تواصل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تألقها الفني مع حفاظها على توازنها العائلي، مؤكدة أن عائلتها تبقى الأولوية رغم انشغالاتها. وفي مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، عبّرت عن حبها الكبير لولديها كريستيانو وتاليا بقولها: "كريستيانو رحمه ابني هو غرام قلبي، وتاليا روح قلبي، وما فيني أخبرك قديش أنا فخورة فيهم."

08:54

سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو

تواصل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تألقها الفني مع حفاظها على توازنها العائلي، مؤكدة أن عائلتها تبقى الأولوية رغم انشغالاتها. وفي مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، عبّرت عن حبها الكبير لولديها كريستيانو وتاليا بقولها: "كريستيانو رحمه ابني هو غرام قلبي، وتاليا روح قلبي، وما فيني أخبرك قديش أنا فخورة فيهم."

رحيل بسام البراك يهز الوسط الإعلامي في لبنان.. وسيرين عبدالنور تنعيه بكلمات مؤثرة
09:20
مي عز الدين تكشف عن علاقتها بعادل إمام: "الزعيم دعاني إلى بيته"
08:58
سيرين تروي موقفًا طريفًا مع ابنها كريستيانو
08:54
كاتي بيري وجاستن ترودو يؤكدان علاقتهما رسميًا في باريس
08:49

