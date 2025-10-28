مونيكا بيلوتشي تشارك صورة برفقة نجم عربي شهير.. والسبب؟

ونشرت بيلوتشي عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام صورة جمعتها بالفنان المصري أحمد عز من أحد مشاهد الفيلم، حيث تجسد شخصية تُدعى "جوليا"، وعلّقت على الصورة بعبارة لافتة قالت فيها: "جوليا تلعب لتكسب، ولا تخدع أبداً."
ويُعد فيلم Seven Dogs من أضخم الإنتاجات المشتركة بين العالم العربي والغرب، إذ كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، قد أعلن في شهر نيسان الماضي عن انتهاء تصوير العمل بالكامل، مشيرًا إلى أنه يضم مشاركة مميزة لعدد من أبرز نجوم السينما العربية في تجربة وصفت بأنها استثنائية على مستوى الإنتاج والتعاون الفني.
View this post on Instagram
A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)
A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)
أعلنت الإعلامية اللبنانية ربى حبشي إصابتها مجدداً بمرض السرطان خلال بث مباشر لحلقتها من برنامج "صحافة اليوم"، لتختتم الحلقة بكلمات صادقة ومفعمة بالشجاعة والإيمان.
احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان في أجواء عائلية مميزة مليئة بالحب والمشاعر الدافئة، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعته بزوجته وأبنائه خلال الاحتفال.
توفي المؤثر المالي ونجم منصة تيك توك بن بدر عن عمر يناهز 25 عامًا في الثالث والعشرين من أكتوبر، ما أثار حالة من الحزن والدهشة بين متابعيه وأصدقائه حول العالم.