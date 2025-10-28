مونيكا بيلوتشي تشارك صورة برفقة نجم عربي شهير.. والسبب؟

ونشرت بيلوتشي عبر صفحتها الرسمية على موقع صورة جمعتها بالفنان المصري عز من أحد مشاهد الفيلم، حيث تجسد شخصية تُدعى "جوليا"، وعلّقت على الصورة بعبارة لافتة قالت فيها: "جوليا تلعب لتكسب، ولا تخدع أبداً."

ويُعد فيلم Seven Dogs من أضخم الإنتاجات المشتركة بين والغرب، إذ كان المستشار آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، قد أعلن في شهر الماضي عن انتهاء تصوير العمل بالكامل، مشيرًا إلى أنه يضم مشاركة مميزة لعدد من أبرز نجوم السينما في تجربة وصفت بأنها استثنائية على مستوى الإنتاج والتعاون الفني.