ربى حبشي تعلن اصابتها بالسرطان للمرة الثانية وتودع المشاهدين برسالة مؤثرة

ففي ختام الحلقة، قالت حبشي بصوت متأثر أمام الكاميرا: "وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج صحافة اليوم، لكن الخاتمة هذه المرة مختلفة. لم أكن أتوقع أن أغادركم بهذه السرعة، لا بسبب عرض عمل، أو الانتقال إلى بلد آخر، بل بسبب إصابتي مجدداً بمرض السرطان. عليّ الآن العودة إلى بلدي لبنان لبدء علاج جديد. أشكر أخواتي على كل الدعم، وشكراً على تجربة لا تنسى. أنا رايحة بس راجعة وراجعة أقوى بإذن الله."
ونُشر عبر الصفحة الرسمية للبرنامج مقطع الفيديو الذي وثّق الإعلان، وأُرفق بتعليق جاء فيه: "أنا رايحة بس راجعة أقوى… بكلمات ملهمة مليئة بالقوة والإصرار، أعلنت ربى حبشي عن توقفها المؤقت عن العمل لبدء رحلة علاجها من مرض السرطان. قلوبنا معكِ يا ربى، وبإيمانك وقوتك سنراكِ قريبًا تشرقين من جديد على شاشة شمس."
وفي وقت سابق، كانت حبشي قد شاركت جمهورها اصابتها بسرطان الغدد اللمفاوية، مؤكدة أن التجربة جعلتها أكثر إيمانًا بالحياة، وأكثر قوة في مواجهة الصعاب. واليوم، تعود لتواجه المرض من جديد بإصرار أكبر وإيمان عميق بالشفاء.
تُشارك النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في بطولة الفيلم الجديد Seven Dogs، المقرر طرحه في صالات السينما خلال العام المقبل، في عمل يجمع بين نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية.
احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان في أجواء عائلية مميزة مليئة بالحب والمشاعر الدافئة، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعته بزوجته وأبنائه خلال الاحتفال.
توفي المؤثر المالي ونجم منصة تيك توك بن بدر عن عمر يناهز 25 عامًا في الثالث والعشرين من أكتوبر، ما أثار حالة من الحزن والدهشة بين متابعيه وأصدقائه حول العالم.