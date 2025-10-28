راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته جيهان وقبلة رومانسية جمعتهما

ووجّه علامة رسالة مؤثرة إلى زوجته عبّر فيها عن امتنانه وحبه الكبير لها، وكتب: "عيد ميلاد سعيد لرفيقة عمري جيهان، وجودِك بحياتي نعمة، الله يخليلي ياكي دايمًا يا أجمل حب."
وتداول المتابعون صور الحفل التي أظهرت أجواء من الرومانسية بين الزوجين، من بينها لقطة لافتة وثّقت لحظة قبلة راغب لزوجته على خدها وسط ابتسامات العائلة.
يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "خايف من إيه"، من كلمات هاني الصغير، ألحان خالد البكري، وتوزيع هادي كريم، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.
View this post on Instagram
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
أعلنت الإعلامية اللبنانية ربى حبشي إصابتها مجدداً بمرض السرطان خلال بث مباشر لحلقتها من برنامج "صحافة اليوم"، لتختتم الحلقة بكلمات صادقة ومفعمة بالشجاعة والإيمان.
تُشارك النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي في بطولة الفيلم الجديد Seven Dogs، المقرر طرحه في صالات السينما خلال العام المقبل، في عمل يجمع بين نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية.
توفي المؤثر المالي ونجم منصة تيك توك بن بدر عن عمر يناهز 25 عامًا في الثالث والعشرين من أكتوبر، ما أثار حالة من الحزن والدهشة بين متابعيه وأصدقائه حول العالم.