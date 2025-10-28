راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته جيهان وقبلة رومانسية جمعتهما

ووجّه علامة رسالة مؤثرة إلى زوجته عبّر فيها عن امتنانه وحبه الكبير لها، وكتب: " لرفيقة عمري جيهان، وجودِك بحياتي نعمة، يخليلي ياكي دايمًا يا أجمل حب."

وتداول المتابعون صور الحفل التي أظهرت أجواء من الرومانسية بين الزوجين، من بينها لقطة لافتة وثّقت لحظة قبلة لزوجته على خدها وسط ابتسامات العائلة.

يُذكر أن كان قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "خايف من إيه"، من كلمات هاني الصغير، ألحان البكري، وتوزيع ، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.