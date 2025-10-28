ابنة منى زكي وأحمد حلمي تخطف الأنظار في فعالية Vogue World 2025 بهوليوود

وأثارت لي لي إعجاب الجمهور بجمالها وأناقتها خلال حضورها الحفل برفقة والدتها، حيث بدت كشابة ناضجة بإطلالة متميزة جمعت بين البساطة والرقي.

ونشرت منى زكي مجموعة من الصور عبر حسابها على أحد ، وعبّرت عن سعادتها بالمشاركة في قائلة: "الموضة والسينما معًا تصنعان سحرًا فريدًا من نوعه، يوقظ فينا ذكريات وعوالم لم نعهدها من قبل."

اللافت أن إطلالة لي لي حملت توقيع المصمم مراد، الذي اختار لها فستانًا أنيقًا تميّز بتصميمه العصري الذي أبرز جمالها الطبيعي، ليضيف لمسة من الفخامة إلى ظهورها الأول في حدث عالمي بهذا الحجم.

وقد انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل التي أشادت بجمالها اللافت وشبهها الكبير بوالديها، مؤكدين أن لي لي تسير بخطى واثقة نحو عالم الشهرة والأضواء.