اتهامات خطيرة لابنة غُللو بقتل والدتها

القضية أخذت منحى أكثر تعقيدًا بعدما وجّه فِردي أيدن، مالك الليلي الذي كانت تغني فيه الراحلة، اتهامات مباشرة لابنة الفنانة، تُغيان ألكم غُلتر، بالضلوع في مقتل والدتها. أيدن تقدّم بشكوى رسمية أمام محكمة يالوفا، مدّعيًا امتلاكه أدلة رقمية من تطبيق تُظهر تورّط الابنة في الجريمة، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية. التحقيقات لا تزال جارية وسط تضارب في الروايات، بين من يصف الحادثة بأنها انتحار مأساوي، ومن يراها جريمة قتل مدبّرة داخل عائلي تحوّل إلى مسرح لغموض كبير.