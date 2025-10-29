اتهامات خطيرة لابنة غُللو بقتل والدتها

القضية أخذت منحى أكثر تعقيدًا بعدما وجّه فِردي أيدن، مالك الملهى الليلي الذي كانت تغني فيه الراحلة، اتهامات مباشرة لابنة الفنانة، تُغيان ألكم غُلتر، بالضلوع في مقتل والدتها. أيدن تقدّم بشكوى رسمية أمام محكمة يالوفا، مدّعيًا امتلاكه أدلة رقمية من تطبيق واتساب تُظهر تورّط الابنة في الجريمة، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية. التحقيقات لا تزال جارية وسط تضارب في الروايات، بين من يصف الحادثة بأنها انتحار مأساوي، ومن يراها جريمة قتل مدبّرة داخل منزل عائلي تحوّل إلى مسرح لغموض كبير.
رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.
أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.
أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.