نجاح المساعيد تستعيد 2.9 مليون درهم من أموالها المسروقة

وقالت المساعيد في سلسلة مقاطع عبر خاصية "الستوري" على حسابها في " " إن القضية أُحيلت رسميًا إلى المحكمة في عمّان، مشيرة إلى أنها تمكنت من استعادة مليونين وتسعمئة ألف درهم إماراتي من أصل المبلغ الذي تم سرقته سابقًا، والذي قُدّر بخمسة ملايين درهم.

وأضافت بثقة: "مثلما يقول المثل، ما يضيع حق وراه مطالب، وحقّي راح يرجع إن شاء ." مؤكدة أن الجزء المتبقي من المبلغ لا يزال قيد الإجراءات القانونية وأنها مصممة على استرداده بالكامل.

وفي حديثها عن التجربة، وصفت المساعيد ما مرت به بأنه كان "قاسيًا ومؤلمًا"، لكنها استطاعت تحويل الأزمة إلى دافع للتعافي، قائلة: "الضربة التي لا تكسرك تجعلك أقوى، وأنا أؤمن أن القادم أفضل."

كما كشفت عن خوضها تجربة في عالم الأعمال داخل دولة ، معلنةً عن شراء مطعمين جديدين ستتولى إدارتهما شخصيًا، معتبرة أن الانشغال بالعمل هو وسيلتها لتجاوز آثار المرحلة الماضية.

واختتمت المساعيد حديثها برسالة لمن شككوا بقدرتها على النهوض مجددًا، قائلة: "الحمد لله سننهض من جديد، وما حدث تجربة مليئة بالعِبر. أهم شيء ألا نرفع سقف توقعاتنا كثيرًا حتى لا تكون السقطة مؤلمة."

القضية التي بدأت في تشرين الأول الماضي عندما أعلنت المساعيد تعرضها لسرقة مبلغ ضخم من داخل منزلها ، ما لبثت أن تحوّلت إلى قضية رأي عام بعد القبض على زوجها السابق واستعادة جزء من الأموال. ومع التطورات ، تبدو المساعيد في طريقها لاستعادة كامل حقوقها القانونية والمالية، وسط دعم واسع من جمهورها في ودول .