نجاح المساعيد تستعيد 2.9 مليون درهم من أموالها المسروقة
نجاح المساعيد تستعيد 2.9 مليون درهم من أموالها المسروقة
نجاح المساعيد تستعيد 2.9 مليون درهم من أموالها المسروقة

فن

2025-10-29 | 06:01
نجاح المساعيد تستعيد 2.9 مليون درهم من أموالها المسروقة
نجاح المساعيد تستعيد 2.9 مليون درهم من أموالها المسروقة

أعلنت الشاعرة والإعلامية الأردنية نجاح المساعيد عن استرداد جزء من أموالها المسروقة التي كانت محور قضيتها الشهيرة مع زوجها السابق، مؤكدة أن العدالة تسير في مسارها الصحيح وأن ما تبقّى من المبلغ قيد المتابعة القانونية.

وقالت المساعيد في سلسلة مقاطع عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" إن القضية أُحيلت رسميًا إلى المحكمة في العاصمة الأردنية عمّان، مشيرة إلى أنها تمكنت من استعادة مليونين وتسعمئة ألف درهم إماراتي من أصل المبلغ الذي تم سرقته سابقًا، والذي قُدّر بخمسة ملايين درهم.

وأضافت بثقة: "مثلما يقول المثل، ما يضيع حق وراه مطالب، وحقّي راح يرجع إن شاء الله." مؤكدة أن الجزء المتبقي من المبلغ لا يزال قيد الإجراءات القانونية وأنها مصممة على استرداده بالكامل.

وفي حديثها عن التجربة، وصفت المساعيد ما مرت به بأنه كان "قاسيًا ومؤلمًا"، لكنها استطاعت تحويل الأزمة إلى دافع للتعافي، قائلة: "الضربة التي لا تكسرك تجعلك أقوى، وأنا أؤمن أن القادم أفضل."

كما كشفت عن خوضها تجربة جديدة في عالم الأعمال داخل دولة الإمارات، معلنةً عن شراء مطعمين جديدين ستتولى إدارتهما شخصيًا، معتبرة أن الانشغال بالعمل هو وسيلتها لتجاوز آثار المرحلة الماضية.

واختتمت المساعيد حديثها برسالة لمن شككوا بقدرتها على النهوض مجددًا، قائلة: "الحمد لله سننهض من جديد، وما حدث تجربة مليئة بالعِبر. أهم شيء ألا نرفع سقف توقعاتنا كثيرًا حتى لا تكون السقطة مؤلمة."

القضية التي بدأت في تشرين الأول الماضي عندما أعلنت المساعيد تعرضها لسرقة مبلغ ضخم من داخل منزلها في الأردن، ما لبثت أن تحوّلت إلى قضية رأي عام بعد القبض على زوجها السابق واستعادة جزء من الأموال. ومع التطورات الأخيرة، تبدو المساعيد في طريقها لاستعادة كامل حقوقها القانونية والمالية، وسط دعم واسع من جمهورها في الأردن ودول الخليج.

