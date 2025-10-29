الأخبار
دارين حدشيتي تعود للغناء بعد 12 عاماً من الغياب
دارين حدشيتي تعود للغناء بعد 12 عاماً من الغياب
دارين حدشيتي تعود للغناء بعد 12 عاماً من الغياب

فن

2025-10-29 | 06:05
دارين حدشيتي تعود للغناء بعد 12 عاماً من الغياب
دارين حدشيتي تعود للغناء بعد 12 عاماً من الغياب

بعد غيابٍ دام اثني عشر عامًا، أعلنت الفنانة اللبنانية دارين حدشيتي عودتها رسميًا إلى الساحة الغنائية من خلال ألبوم جديد يشكّل محطة مختلفة في مسيرتها الفنية، ويعيدها إلى جمهورها الذي انتظرها طويلاً.

وفي تصريح خاص لبرنامج ET بالعربي، عبّرت دارين عن حنينها الكبير للفن وللجمهور، قائلة: "اشتقتلكم كتير، اشتقت للساحة واشتقت للموسيقى، حتى وأنا بعيدة كنت بغني بالبيت… وهلأ صار وقتها." وأشارت إلى أن الألبوم الجديد يحمل طابعاً وجدانياً يعبّر عن النضج الذي اكتسبته خلال فترة غيابها الطويلة.

وتحدثت دارين بتأثر عن السبب الأبرز وراء ابتعادها عن الأضواء طيلة السنوات الماضية، كاشفة أن وفاة مدير أعمالها كانت نقطة تحوّل مؤلمة في حياتها الفنية، إذ قالت: "وفاته كانت صدمة كبيرة إلي… كانت الشغلة اللي خلتني أتراجع وأختفي شوي."

وأكدت الفنانة أنها تجاوزت هذه المرحلة الصعبة ببطء، لكنها اليوم تشعر بأن الوقت حان لتبدأ من جديد، مضيفة أن الألبوم الجديد سيضمّ مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع الكلاسيكي والإحساس العصري، في تعاونات مع ملحنين وشعراء لبنانيين وعرب.

وتفاعل الجمهور فور إعلان عودتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بعودة صوتٍ وصفوه بـ"الناعم والأصيل"، متمنّين لها انطلاقة ناجحة تعيدها إلى الصفوف الأولى من الساحة الغنائية اللبنانية والعربية.

عودة دارين حدشيتي بعد أكثر من عقد من الغياب تمثّل استعادة لصوتٍ مميز ترك بصمته في مطلع الألفية، في وقت يتجدد فيه المشهد الفني اللبناني بعودة نجومه إلى الضوء بعد فترات من الغياب.

اقرأ ايضا في فن

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

09:05

سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

