شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا

أطلق تلفزيون "الجديد" شبكة مسلسلاته الجديدة، التي تضم مجموعة من أضخم الإنتاجات والتركية، لتقدّم للمشاهدين باقة درامية متنوّعة وغنية بالأحداث المشوّقة.



من الاثنين إلى السبت، عند الساعة 20:30 مساءً، أنتم على موعد مع المسلسل "الوجه الآخر".

تدور أحداث العمل حول قاضية مرموقة في محكمة الأحوال الشخصية، تُعرف بنزاهتها وحرصها الدائم على تحقيق العدالة. تؤمن القاضية أن عائلتها الصغيرة، المؤلفة من زوجها وطفليها، تمثّل النموذج المثالي للحياة الزوجية السعيدة والمستقرة، إلى أن تنكشف حقائق تغيّر مجرى حياتها رأسًا على عقب.

كما تعرض شاشة "الجديد" المسلسل التركي "منزلي" من الاثنين إلى الجمعة عند الساعة 18:00 مساءً، وهو عمل رومانسي بطابع كوميدي تدور أحداثه حول قصة حب مستحيلة تجمع بين الشاب مهدي (إبراهيم تشيليكول) والفتاة زينب (ديميت أوزدمير)، في إطار من المشاعر والتحديات الاجتماعية.

وتستكمل "الجديد" شبكتها الدرامية بالمسلسل السوري "نسمات أيلول"، الذي يُعرض من الاثنين إلى الجمعة عند الساعة 18:50 مساءً.

تجري أحداث العمل في قرية ريفية سورية، حيث يرصد قصصًا إنسانية نابضة بالحياة، تتناول هموم وكبار السن وتفاصيلهم اليومية، في قالب كوميدي اجتماعي لطيف.

أما الدراما فلها نصيبها ضمن الجديدة، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" من الخميس إلى السبت عند الساعة 21:30 مساءً بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز إلى جانب فهمي، خالد سليم، والنجمة نيكول سابا.

تدور أحداث المسلسل حول سيدة ثرية تُدعى “ليل” تكتشف خيانة زوجها يوسف الذي تزوّج عليها سرًا، فتقرّر الانفصال عنه وبدء حياة . لاحقًا، تقع في حب فارس، شقيق زوجها السابق، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات العائلية والمفاجآت، تكشف من خلالها أسرارًا دفينة عن ماضي العائلة.