تعرّفوا إلى شبكة البرامج المنوّعة على "الجديد" التي تواكب أذواق المشاهدين في لبنان والعالم العربي

فن

2025-10-29 | 08:06
كعادتها، تتألق شاشة الجديد بمجموعة من البرامج المنوّعة بين السياسية، الاجتماعية، والفنية، لتواكب أذواق مشاهديها في لبنان والعالم العربي من الصباح حتى المساء.



تبدأ الانطلاقة يوميًّا مع برنامج "صباح اليوم" عند الساعة 8:30 صباحًا، حيث تتنوّع فقراته لتواكب آخر المستجدات على مختلف الأصعدة، في قالب شيّق ومفيد.

كما تتابعون يوميًّا عند الساعة 11:00 قبل الظهر برنامج "الحدث"، الذي يشكّل بوابتكم لمعرفة أحدث التطوّرات والعناوين السياسية اللبنانية والعربية والعالمية. ويستضيف البرنامج في كل حلقة ضيفًا خاصًا لمناقشة أبرز الملفات والقضايا الراهنة.

وعند الساعة 15:00 بعد الظهر، يقدّم لكم برنامج "هنا بيروت" مادة سياسية بطرح مختلف مع ضيوف من شتّى الاتجاهات السياسية.

أما لمحبي المطبخ، فأنتم على موعد من الاثنين إلى الجمعة عند الساعة 12:00 ظهرًا مع الشيف أنطوان، في جولة ممتعة على أشهى الأكلات والحلويات.

وبالحديث عن البرامج الأسبوعية، فأنتم على موعد كل يوم مع برنامج مميّز بفكرته ومضمونه:

الاثنين: برنامج "لقمة وطن" عند الساعة 21:30 مساءً، وهو مزيج من التحقيق، والتعلّم، والترفيه، يهدف إلى رفع الوعي حول سلامة الغذاء وضمان غذاء آمن وكريم لكل مواطن لبناني.

الثلاثاء: بودكاست "هيدا أنا" من تقديم الإعلامية سمر أبو خليل عند الساعة 21:30 مساءً، حيث تقتحم حياة شخصيات من عالم السياسة، لتقدّم حوارات إنسانية عفوية بعيدة عن السياسة.

الأربعاء: البرنامج الاجتماعي "سيرة وكملت" مع الإعلامي زافين قيومجيان عند الساعة 21:30 مساءً، الذي يسلّط الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والإنسانية الراهنة بأسلوب هادف وتوعوي.

الخميس: برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" من تقديم الإعلامية ريما كركي عند الساعة 22:00 مساءً، والذي يستضيف مؤثرين وشخصيات فنية عربية في مواقف حياتية صعبة تكشف في النهاية من يستحق لقب "المؤثر الحقيقي".

السبت: برنامج "العودة إلى النملية" عند الساعة 18:50 مساءً، الذي يرافقكم منذ سنوات في رحلة شيّقة بين القرى والمناطق اللبنانية للتعرّف على عاداتها وتقاليدها الغذائية والحرفية.

الأحد: عند الساعة 18:30 مساءً تتابعون برنامج "بيت الشاعر" بموسم جديد مع الإعلامية ميشيل تويني، حيث تستضيف شخصيات فنية وسياسية واجتماعية لتكشف معهم أسرار حياتهم وتجاربهم الإنسانية.
كما يطلّ عليكم برنامج "سرفيس بيروت" عند الساعة 20:40 مساءً بطابعه الاجتماعي والتراثي، ليأخذكم بجولة داخل شوارع العاصمة للتعرّف على تاريخها وأسرارها الجميلة.
ويُختتم نهار الأحد كالمعتاد مع برنامج "وهلق شو" من تقديم الإعلامي جورج صليبي عند الساعة 21:30 مساءً، الذي يناقش الملفات السياسية اللبنانية والعربية مع أبرز الضيوف والمحلّلين.

