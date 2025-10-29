سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

وقالت في حديثها إن طليقة تتمتع بأسلوب تربية راقٍ ومبني على الاحترام والحب، مضيفة: “بتذكّريني كتير بكيف أمي ربّتني.” وأوضحت أنها تلاحظ في تعاملها مع طفلتها القيم العائلية التي نشأت هي عليها، معتبرة أن الأم التي تبني علاقة صداقة مع ابنتها تمنحها توازناً نفسياً وشعوراً بالأمان.

وأضافت سارة: “العلاقة اللي عم تبنيها مع بنتك علاقة صداقة حقيقية، وهيدا أهم شي، لأنو البنت بحاجة تحس إنو أمها قريبة منها مش بس كأم، بل كصديقة كمان.”

وختمت الممثلة حديثها بالتأكيد على أنها تتمنى أن تتمكن مستقبلاً من تربية أولادها بالأسلوب نفسه، المبني على الصداقة، التواصل، والحنان، معتبرة أن التربية القائمة على الحب قادرة على صنع جيل سويّ وسعيد بعيد عن العنف والتسلّط.

تصريحات سارة لاقت تفاعلاً إيجابياً على مواقع التواصل، حيث أثنى الجمهور على روحها المتصالحة واحترامها لعائلة زوجها، في خطوة نادرة في الوسط الفني، تعكس نضجاً شخصياً ووعياً إنسانياً في التعامل مع العلاقات العائلية.