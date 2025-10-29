الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: "بتذكّريني بكيف أمي ربّتني"
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

فن

2025-10-29 | 09:05
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”
سارة أبي كنعان تشيد بطليقة وسام فارس: “بتذكّريني بكيف أمي ربّتني”

أثارت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان تفاعلاً واسعاً بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “كلام نواعم”، حيث عبّرت عن إعجابها الكبير بطريقة تربية طليقة زوجها، الممثل وسام فارس، لابنتهما ياسمين، مشددة على احترامها للعلاقة الإيجابية التي تجمعهما رغم الانفصال.

وقالت سارة في حديثها إن طليقة وسام فارس تتمتع بأسلوب تربية راقٍ ومبني على الاحترام والحب، مضيفة: “بتذكّريني كتير بكيف أمي ربّتني.” وأوضحت أنها تلاحظ في تعاملها مع طفلتها القيم العائلية التي نشأت هي عليها، معتبرة أن الأم التي تبني علاقة صداقة مع ابنتها تمنحها توازناً نفسياً وشعوراً بالأمان.

وأضافت سارة: “العلاقة اللي عم تبنيها مع بنتك علاقة صداقة حقيقية، وهيدا أهم شي، لأنو البنت بحاجة تحس إنو أمها قريبة منها مش بس كأم، بل كصديقة كمان.”

وختمت الممثلة حديثها بالتأكيد على أنها تتمنى أن تتمكن مستقبلاً من تربية أولادها بالأسلوب نفسه، المبني على الصداقة، التواصل، والحنان، معتبرة أن التربية القائمة على الحب قادرة على صنع جيل سويّ وسعيد بعيد عن العنف والتسلّط.

تصريحات سارة لاقت تفاعلاً إيجابياً على مواقع التواصل، حيث أثنى الجمهور على روحها المتصالحة واحترامها لعائلة زوجها، في خطوة نادرة في الوسط الفني، تعكس نضجاً شخصياً ووعياً إنسانياً في التعامل مع العلاقات العائلية.

 

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

10:18

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

رحيلٌ مبكر هزّ الوسط الفني اللبناني, فقد أُعلن اليوم عن وفاة الفنان الشاب بهاء خليل، ابن بلدة جبولية البقاعية، الذي غادر الحياة في ريعان شبابه، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا بين زملائه ومحبيه.

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

09:09

الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية

أثار الفنان السوري الشامي حالة من القلق بين محبيه بعد إعلانه المفاجئ عن ابتعاده المؤقت عن الساحة الفنية، موضحًا أنه يعيش فترة من الإرهاق الجسدي والنفسي ويحتاج إلى وقتٍ للراحة بعيدًا عن الضغوط الفنية والجولات الغنائية الأخيرة.

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا

أطلق تلفزيون "الجديد" شبكة مسلسلاته الجديدة، التي تضم مجموعة من أضخم الإنتاجات العربية والتركية، لتقدّم للمشاهدين باقة درامية متنوّعة وغنية بالأحداث المشوّقة.

08:09

شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا

أطلق تلفزيون "الجديد" شبكة مسلسلاته الجديدة، التي تضم مجموعة من أضخم الإنتاجات العربية والتركية، لتقدّم للمشاهدين باقة درامية متنوّعة وغنية بالأحداث المشوّقة.

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
10:18
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
09:09
شبكة درامية جديدة على شاشة "الجديد" تجمع بين الإثارة والرومانسية والكوميديا
08:09
تعرّفوا إلى شبكة البرامج المنوّعة على "الجديد" التي تواكب أذواق المشاهدين في لبنان والعالم العربي
08:06

