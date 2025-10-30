الملك خوان كارلوس يكشف الحقيقة الكاملة عن شائعات ارتباطه بالأميرة ديانا

وجاء نفيه في كتابه الجديد “المصالحة” (Reconciliation)، المقرر صدوره في في 5 نوفمبر المقبل، حيث تطرق فيه إلى مسيرته السياسية وعلاقاته الشخصية المثيرة للجدل. وقال عن ديانا إنها كانت باردة ومتحفظة وبعيدة، إلا أمام الكاميرات".”

وتعود الشائعات إلى ثمانينيات القرن الماضي حين استضاف الملك كارلوس الأميرة ديانا والأمير تشارلز في قصر ماريفينت بجزيرة مايوركا، حيث التُقطت لهما صور على متن اليخت الملكي "فورتونا"، ما أثار تكهنات حول طبيعة علاقتهما.

كما تحدث الملك البالغ من العمر 87 عامًا عن فترته في الحكم منذ اعتلائه العرش عام 1975 حتى تنازله لابنه الملك فيليبي السادس عام 2014، مشيرًا إلى أن هدفه من إصدار المذكرات هو "تثبيت مكانته في التاريخ الإسباني بعد الجدل."

ويقيم خوان كارلوس حاليًا في منذ عام 2020، بعد مغادرته على خلفية تحقيقات مالية أثارت الجدل حول إرثه السياسي والشخصي.