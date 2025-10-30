أزمة جديدة تلاحق رحمة محسن بعد بلاغ يتهمها بنشر محتوى غير لائق

وذكر البلاغ أن الفنانة ظهرت في مقاطع وُصفت بأنها مخالفة للآداب العامة، تم تداولها عبر عدد من المنصات، من بينها تطبيق "تليجرام"، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأشار مقدّم البلاغ إلى أن تلك الأفعال – إن ثبتت صحتها – تمثل مخالفة لقانون وقانون جرائم تقنية المعلومات، مستندًا إلى المواد التي تجرّم نشر المحتوى غير الأخلاقي أو المخل بالقيم الأسرية.

في المقابل، بدأت فحص المقاطع المتداولة لتحديد حقيقتها وهوية من يظهر بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.