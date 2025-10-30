هروب عاملة ديانا كرزون المنزلية بعيد ميلادها تحدث ضجة واسعة

وكشف زوجها معاذ العمري في مقطع مصوّر عبر "إنستغرام" أن المساعدة اختفت فجأة دون أن تأخذ شيئًا من المنزل، سوى هاتفها وبعض متعلّقاتها الشخصية، مشيرًا إلى أنها كانت معروفة بالأمانة وحُسن السلوك، ما جعل الحادثة مفاجِئة للجميع.
وأوضح العمري أنه قدّم بلاغًا للشرطة فورًا وتواصل مع السفارة الأردنية في أثينا، موجّهًا الشكر للقنصل عيسى الحجازين وطاقم السفارة على سرعة استجابتهم ومتابعتهم للقضية حتى العثور على المساعدة.
وفي ختام حديثه، دعا العمري الأسر المسافرة إلى توخي الحذر عند مرافقة المساعدات المنزليات إلى الخارج، مشيرًا إلى أن بعضهن قد يتأثرن بإغراءات اللجوء أو التحريض، رغم المعاملة الجيدة التي يتلقينها.