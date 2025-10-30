نسرين طافش تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لزواجها بأجواء رومانسية

وعلّقت نسرين برسالة رومانسية: "أجمل باقة ورد رأيتها في حياتي، شكراً حبيبي. الوقت يمر سريعاً، لا أصدق أننا قضينا معاً ما يقارب العام."
وأضافت نسرين سؤالًا لجمهورها: "مين بيعشق الورد متلي؟"، فيما كشفت سابقًا عن خصوصية زوجها وابتعاده عن الأضواء، مؤكدة أنه شخص يميل للعزلة والهدوء ولا يفضل الظهور في الإعلام أو مشاركة تفاصيل حياته على مواقع التواصل الاجتماعي.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي" مع الإعلامية اللبنانية ريما كركي تتابعونها اليوم الساعة العاشرة على قناة "الجديد" وغداً الجمعة الساعة التاسعة على "الجديد فن" على "يوتيوب".
قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بسجن البلوغر الشهيرة سوزي الأردنية سنة مع النفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية.
نفى قصر كنسينغتون صحة التقارير التي زعمت أن الأمير ويليام هدد بسحب الألقاب الملكية من الأميرتين يوجيني وبياتريس لإجبار والدهما، الأمير أندرو، على مغادرة رويال لودج.