نسرين طافش تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لزواجها بأجواء رومانسية

وعلّقت نسرين برسالة رومانسية: "أجمل باقة ورد رأيتها في حياتي، شكراً . الوقت يمر سريعاً، لا أصدق أننا قضينا معاً ما يقارب العام."

وأضافت نسرين سؤالًا لجمهورها: "مين بيعشق الورد متلي؟"، فيما كشفت سابقًا عن خصوصية زوجها وابتعاده عن الأضواء، مؤكدة أنه شخص يميل للعزلة والهدوء ولا يفضل الظهور في الإعلام أو مشاركة تفاصيل حياته على .