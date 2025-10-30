حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

احتفلت الفنانة نسرين طافش بمرور عام على زواجها من رجل الأعمال أحمد جوهر، عبر منشور على حسابها بـ"إنستغرام" أرفقته بصور لها مع باقة ورد كبيرة أهداه لها زوجها.



