حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تتابعونها الليلة عبر "الجديد"

يذكر أن ضيوف الحلقة هم الفنانة نداء شرارة، والمؤثرين بشار عنيزات، ديانا قادري ونانسي حوراني.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
قضت المحكمة الاقتصادية المصرية بسجن البلوغر الشهيرة سوزي الأردنية سنة مع النفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية.
نفى قصر كنسينغتون صحة التقارير التي زعمت أن الأمير ويليام هدد بسحب الألقاب الملكية من الأميرتين يوجيني وبياتريس لإجبار والدهما، الأمير أندرو، على مغادرة رويال لودج.
احتفلت الفنانة نسرين طافش بمرور عام على زواجها من رجل الأعمال أحمد جوهر، عبر منشور على حسابها بـ"إنستغرام" أرفقته بصور لها مع باقة ورد كبيرة أهداه لها زوجها.