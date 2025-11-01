مهند زعيتر يتعرض لحادث سير بالقرب من منزله

وأكد البيان أن الفنان يخضع حالياً للمراقبة الطبية كإجراء احترازي، مشيراً إلى أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق.

من جانبه، عبّر عن شكره لكل من تواصل للاطمئنان على الفنان، بينما غصت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات محبيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطه الفني المعتاد.